В налоговой службе сообщили о следственных действиях: электронные сервисы работают частично
Электронные сервисы фискальной и налоговой служб работают не в полном объеме по причине следственных действий в ГФС и ГНС.
Об этом сообщили в Facebook Государственной налоговой службы.
Из-за следственных действий в ГФС и ГНС с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме,
– пояснили ситуацию в ведомстве.
В то же время, в сообщении сказано, что сервисы начнут работать в штатном режиме "очень скоро", и все смогут своевременно подать налоговые накладные.
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О возобновлении работы сервиса обещают сообщить дополнительно.
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