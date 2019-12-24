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      В налоговой службе сообщили о следственных действиях: электронные сервисы работают частично

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      Возможны сбои в работе с электронными сервисами ГФС и ГНС. / pixabay

      Электронные сервисы фискальной и налоговой служб работают не в полном объеме по причине следственных действий в ГФС и ГНС.

      Об этом сообщили в Facebook Государственной налоговой службы.

      Из-за следственных действий в ГФС и ГНС с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме,
      – пояснили ситуацию в ведомстве.

      В то же время, в сообщении сказано, что сервисы начнут работать в штатном режиме "очень скоро", и все смогут своевременно подать налоговые накладные.

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      О возобновлении работы сервиса обещают сообщить дополнительно.

      Поздравления с Новым годом 2020 для коллег в прозе и стихах
      24 декабря
      63371
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Государственная налоговая служба
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