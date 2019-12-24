У податковій службі повідомили про слідчі дії: електронні сервіси працюють частково
Електронні сервіси фіскальної і податкової служб працюють не в повному обсязі через слідчі дії у ДФС та ДПС.
Про це повідомили у Facebook Державної податкової служби.
Через слідчі дії у ДФС та ДПС з 19 грудня електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі,
– пояснили ситуацію у відомстві.
Водночас, у повідомленні сказано, що сервіси почнуть працювати у штатному режимі "дуже скоро", і всі зможуть своєчасно подати всі податкові накладні.
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Про відновлення роботи сервісу обіцяють повідомити додатково.
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