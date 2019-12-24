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      У податковій службі повідомили про слідчі дії: електронні сервіси працюють частково

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      Можливі збої у роботі з електронними сервісами ДПС та ДФС / pixabay

      Електронні сервіси фіскальної і податкової служб працюють не в повному обсязі через слідчі дії у ДФС та ДПС.

      Про це повідомили у Facebook Державної податкової служби. 

      Через слідчі дії у ДФС та ДПС з 19 грудня електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі,
      – пояснили ситуацію у відомстві.

      Водночас, у повідомленні сказано, що сервіси почнуть працювати у штатному режимі "дуже скоро", і всі зможуть своєчасно подати всі податкові накладні.

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      Про відновлення роботи сервісу обіцяють повідомити додатково.

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      24 грудня
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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Державна податкова служба Державна фіскальна служба
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