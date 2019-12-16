16:32
16 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      ДПС перезавантажує напрямок податкового контролю операцій з офшорами, – Верланов

      62 Читать новость на русском
      Сергій Верланов

      Кабінет міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком у тісній взаємодії з Верховною Радою активно працює над перекриттям можливостей застосування схем ухилення від оподаткування за допомогою низькоподаткових юрисдикцій.

      У свою чергу, Державна податкова служба перезавантажує напрямок податкового контролю за репатріацією з України доходів нерезидентів.

      Про це заявив голова ДПС Сергій Верланов на міжнародній практичній конференції "Україна антиофшорна", яку організувала Торгово-промислова палата України.

      За словами очільника ДПС, податкова служба має у своєму розпорядженні всі ресурси, аби здійснювати якісний контроль операцій з низькоподатковими юрисдикціями: налагоджений обмін податковою інформацією з іноземними компетентними органами, доступ до цінових баз даних, а головне – фахових співробітників, які постійно підвищують свою кваліфікацію.

      Станом на зараз ратифіковані протоколи зі Швейцарією, Великобританією та Кіпром, які є найбільш популярними серед українського бізнесу для виведення доходів за кордон, враховуючи понижені або нульові ставки оподаткування пасивних доходів. Тепер такі схеми стануть просто невигідні, а бюджет додатково отримає сотні мільйонів гривень,
      – сказав Сергій Верланов.

      Голова ДПС додав, що далі податкова очікує на імплементацію правил BEPS, важливого інструменту для справедливого оподаткування бізнесу.

      "Наше завдання – це протидія виводу доходів в офшори", – зазначив він.

      За словами Сергія Верланова, якщо за 2017 рік податкова отримала 2 тисячі звітів про контрольовані операції в межах трансфертного ціноутворення на суму 1,5 трлн грн, то за 2018 – близько 2,5 тисячі на суму 2,2 трлн грн. Згідно з статистикою, найбільші обсяги контрольованих операцій українські платники податків здійснюють із контрагентами, зареєстрованими в Швейцарії (33%), на Кіпрі (7,9%), в ОАЕ (6,3%). При цьому 46% від загального обсягу цих операцій складають операції банків та 31% – товарні операції.

      За словами очільника податкової, структура контрольованих операцій за предметом свідчить, що найбільшим за обсягом є експорт товарів (43% – 2,4 трлн грн). У свою чергу, в структурі експорту товарів найбільшу частку займають агропромислова продукція – 17%, мінеральна сировина (руди) – 20%, метали – 20%.

      Тому сьогодні в фокусі нашого контролю за трансфертними цінами експортери саме цієї групи товарів. Також досить прискіпливу увагу приділяємо операціям з нематеріальними активами та операціям з фінансуванням українського бізнесу материнськими структурами,
      – наголосив Сергій Верланов.

      Нагадаємо, раніше Сергій Верланов заявив, що у 2020 році податкова планує скоротити кількість планових перевірок бізнесу на 20% у порівнянні з 2019 роком, але при цьому підвищити їхню якість.

      Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу
      сьогодні
      11980
      Теги: Новини політики Олексій Гончаренко Державна податкова служба Бізнес Податки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:30 Удар по суддівській реформі Зеленського: що відомо про звільнення судді Аблова
      Роман Маселко 16
      сьогодні , 16:00 Скандал з Романом Зозулею: чому фанати називають його нацистом і до чого тут Росія
      Ігор Саджениця 891
      сьогодні , 15:30 Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському
      Віталій Дейнега 177
      сьогодні , 15:00 Росія слабне, а Україна прогресує і вчиться протистояти Москві, – CSM
      Світові Медіа 839
      сьогодні , 12:00 Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленского
      Михайло Дубинянський 1653
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук