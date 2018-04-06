В НАТО есть мобильная группа противодействия кибератакам, – Столтенберг
Страны-члены НАТО признают возможные угрозы и интенсивно адаптируют свои силы для противодействия им.
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что силы НАТО улучшают реагирования на кибератаки и развивают кибервозмоности.
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"Мы проводим больше учений, делимся технологиями и лучшими подходами", – сказал он, отметив, что некоторые страны НАТО имеют значительно большие кибернетические возможности, чем другие.
Но работаем вместе и помогаем друг другу. НАТО группу экспертов, которые в режиме 24/7 готовы выехать в любой государства-члена НАТО, если она испытывает кибератаки,
– добавил Столтенберг.
Источник: 24 Канал
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