Столтенберг рассказал, как промахнулась Россия
Россия в воплощении своей агрессивной политики недооценили решимость и единство сил НАТО.
Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ".
По его словам, реагируя на ситуацию в Украине, НАТО удалось до самого усиления коллективной обороны со времен холодной войны. Прежде всего он отметил развертку боевых групп в Балтийских странах.
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Столтенберг добавил, что НАТО сейчас имеет больше сил, больше готовых к бою подразделений и увеличило оборонные расходы по всей Европе и Канаде впервые за многие годы.
Также он отметил, что союз приостановил сотрудничество с РФ и наложения экономических санкций на Кремль странами-членами НАТО.
Если добавить к этому то, что союзники НАТО присоединились к экономическим санкциям, которые стали очень длительными, очевидно, что Россия недооценила единство, решимость и силу реакции НАТО и союзников на безрассудное поведение, которое РФ особенно ярко демонстрирует после событий в украинском Крыму в 2014-ом,
– сказал Столтенберг.
Напомним, Столтенберг назвал угрозой для НАТО действия России, среди которых применение яда на территории Великобритании, нелегальная аннексия Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.