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Столтенберг рассказал, как промахнулась Россия

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / Фото из открытых источников

Россия в воплощении своей агрессивной политики недооценили решимость и единство сил НАТО.

Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ".

По его словам, реагируя на ситуацию в Украине, НАТО удалось до самого усиления коллективной обороны со времен холодной войны. Прежде всего он отметил развертку боевых групп в Балтийских странах.

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Столтенберг добавил, что НАТО сейчас имеет больше сил, больше готовых к бою подразделений и увеличило оборонные расходы по всей Европе и Канаде впервые за многие годы.

Также он отметил, что союз приостановил сотрудничество с РФ и наложения экономических санкций на Кремль странами-членами НАТО.

Если добавить к этому то, что союзники НАТО присоединились к экономическим санкциям, которые стали очень длительными, очевидно, что Россия недооценила единство, решимость и силу реакции НАТО и союзников на безрассудное поведение, которое РФ особенно ярко демонстрирует после событий в украинском Крыму в 2014-ом,
сказал Столтенберг.

Напомним, Столтенберг назвал угрозой для НАТО действия России, среди которых применение яда на территории Великобритании, нелегальная аннексия Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.

Теги: Новости России Генсек НАТО НАТО Йенс Столтенберг
Источник: 24 Канал
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