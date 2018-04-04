НАТО хочет лучших отношений с Россией, – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Российской Федерацией, и не стремится к полной изоляции Москвы.
Об этом генсек НАТО сказал во время выступления в Оттаве, передает "Укринформ".
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"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия – наш сосед и это не изменится. Мы не намерены изолировать Российскую Федерацию", – подчеркнул Столтенберг.
По его мнению, для всех было бы лучше, если бы отношения между союзниками НАТО и Россией удалось улучшить.
НАТО и дальше будет работать над контролем вооружения, недопущением "холодной войны", предупреждением новой гонки вооружений и стремиться к политическому диалогу с Россией,
– подчеркнул Столтенберг.
Напомним, Столтенберг назвал угрозой для НАТО действия России, среди которых применение яда на территории Великобритании, нелегальная аннексия Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.
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