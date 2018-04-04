НАТО прагне кращих відносин із Росією, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс хоче покращити відносити із Російської Федерацією, і не пргне повної ізоляції Москви.

Про це генсек НАТО сказав під час виступу в Оттаві, передає "Укрінформ".

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"Ми продовжуємо прагнути до кращих відносин із Росією. Росія – наш сусід і це не зміниться. Ми не маємо наміру ізолювати Російську Федерацію", – наголосив Столтенберг.

На його думку, для всіх буде краще, якби відносини між союзниками НАТО й Росією вдалося покращити.

НАТО й надалі працюватиме над контролем озброєння, недопущенням "холодної війни", упередженням нової гонитви озброєнь й прагнутиме до політичного діалогу із Росією,

– наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг назвав загрозою для НАТО дії Росії, серед яких застосування отрути на території Великобританії, нелегальна анексія Криму та воєнне втручання на сході України.