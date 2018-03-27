НАТО висилає сімох російських співробітників при Альянсі, – Столтенберг

До видворення російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля додалися не лише країни, але й наддержавні об’єднання. Генсек НАТО Йенс Столтенберг оголосив про те, що акредитація семи російських представників при альянсі буде відкликана в рамках дипломатичних заходів.

Також Столтенберг заявив, що НАТО не затвердить ще три запити на акредитацію від Росії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Варто зазначити, що НАТО вже не вперше йде на такий крок щодо Росії. До цього у квітні 2009 року керівництво Альянсу оголосило про позбавлення акредитації старшого радника постпредства, керівника політичної секції Віктора Кочукова і аташе постпредства, відповідального секретаря місії Василя Чижова – сина російського постпреда при ЄС Володимира Чижова. У 2015 році НАТО наказав постпредства Росії поряд з іншими делегаціями країн-партнерів в штаб-квартирі альянсу скоротити чисельність місії до 30 штатних одиниць. До цього чисельність штату російського постпредства становив близько 50 осіб.

Нагадаємо, 26 березня Україна оголосила про вислання 13 російських дипломатів. За даними українського МЗС, є докази їх роботи на російські спецслужби. Станом на ранок 27 березня вже 25 країн світу заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернеться 140 осіб.