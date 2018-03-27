НАТО высылает семь российских сотрудников при Альянсе, – Столтенберг

К выдворению российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля присоединились не только страны, но и надгосударственные объединения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о том, что аккредитация семи российских представителей при альянсе будет отозвана в рамках дипломатических мероприятий.

Также Столтенберг заявил, что НАТО не утвердит еще три запроса на аккредитацию от России, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Стоит отметить, что НАТО уже не первый раз идет на такой шаг в отношении России. До этого в апреле 2009 года руководство альянса объявило о лишении аккредитации старшего советника постпредства, руководителя политической секции Виктора Кочукова и атташе постпредства, ответственного секретаря миссии Василия Чижова – сына российского постпреда при ЕС Владимира Чижова. В 2015 году НАТО приказал постпредству России наряду с другими делегациями стран-партнеров в штаб-квартире альянса сократить численность миссии до 30 штатных единиц. До этого численность штата российского постпредства составляла около 50 человек.

Напомним, 26 марта Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов. По данным украинского МИД, есть доказательства их работы на российские спецслужбы. По состоянию на утро 27 марта уже 25 стран мира заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернется 140 человек.