Как в ЕС договаривались о выдворении дипломатов России: СМИ рассекретили интересные детали
Великобритания, заручившись поддержкой Германии и Франции, смогла убедить больше половины лидеров стран Евросоюза выдворить российских дипломатов. Время и дату высылки предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.
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Как известно, в четверг, 22 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время рабочего обеда представила лидерам ЕС данные британской разведки, которые указывали на ответственность России за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
На следующий день, 23 марта, лидеры согласились с необходимостью скоординированного ответа. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон предложил "всем разъехаться домой и рассмотреть вопрос о выдворении российских дипломатов".
Сделаем это в понедельник в три после обеда,
– отметил он, по словам одного из чиновников.
По данным издания, призыв Терезы Мэй о высылке российских дипломатов президент Франции Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали еще до рабочего обеда. Они спланировали тактику действий вместе с Британией. Франция предоставила британцам техническую помощь для анализа отравления и пришла к аналогичным с Британией выводам – виновата Российская Федерация.
Так, с аргументами Великобритании, Франции и Германии согласились лидеры многих стран Евросоюза.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.
14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.