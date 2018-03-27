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Як у ЄС домовлялися про видворення дипломатів Росії: ЗМІ розсекретили цікаві деталі

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Лідери Євросоюзу спільно домовилися про видворення російських дипломатів зі своїх країн
Лідери Євросоюзу спільно домовилися про видворення російських дипломатів зі своїх країн / Фото з відкритих джерел

Велика Британія, заручившись підтримкою Німеччини та Франції, змогла переконати понад половину лідерів країн Євросоюзу видворити російських дипломатів. Час і дату висилки запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела.

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Як відомо, у четвер, 22 березня, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час робочого обіду представила лідерам ЄС дані британської розвідки, які вказували на відповідальність Росії за отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Наступного дня, 23 березня, лідери погодились з необхідністю скоординованої відповіді. Тоді президент Франції Еммануель Макрон запропонував "усім роз'їхатися додому та розглянути питання про видворення російських дипломатів".

Зробімо це в понеділок о третій по обіді,
– наголосив він, за словами одного з високопосадовців.

За даними видання, заклик Терези Мей щодо висилки російських дипломатів президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримали ще до робочого обіду. Вони спланували тактику дій разом з Британією. Франція надала британцям технічну допомогу для аналізу отруєння і дійшла до аналогічних з Британією висновків – винна Російська Федерація.

Так, з аргументами Британії, Франції та Німеччини погодилися лідери багатьох країн Євросоюзу.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Євросоюз Новини політики Видворення російських дипломатів Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Новини Франції Ангела Меркель Тереза Мей Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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