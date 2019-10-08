В НАТО заявили о поддержке формулы Штайнмайера

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил о поддержке согласования формулы Штайнмайера. Мол, Североатлантический альянс поддерживает все усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск.

НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми участниками войны на Востоке Украины, подчеркнул Винников во время своего брифинга в Северодонецке Луганской области. Об этом сообщает "Громадське".

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Мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование формулы Штайнмайера в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений,

– убежден глава представительства НАТО.

Он также подчеркнул, что Североатлантический альянс призывает Россию выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

"Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и способствующие полному выполнению соглашений. Это единственный путь к политическому урегулированию военной ситуации", – резюмировал Александр Винников.

Что предполагает формула Штайнмайера

Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с безопасностью. Если в Минских договоренностях речь шла о двустороннем прекращении огня и отводе сил, то относительно новая формула одним из первых шагов определяет проведение местных выборов на ныне оккупированных территориях.

Согласно формуле Штайнмайера, только после проведения честных выборов на Донбассе, которые будут признаны наблюдателями ОБСЕ, поднимается вопрос о выводе российских войск с этих территорий и установлении украинской стороной контроля на российско-украинской границе.

Уже после восстановления украинского контроля за границей должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что соответствующий законопроект будет разрабатываться вместе с экспертами и гражданским обществом.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала