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      У НАТО заявили про підтримку формули Штайнмаєра

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      Голова представництва НАТО Вінніков заявив про підтримку погодження формули Штайнмаєра
      Голова представництва НАТО Вінніков заявив про підтримку погодження формули Штайнмаєра / apostrophe.ua

      Голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив про підтримку погодження формули Штайнмаєра. Мовляв, Північноатлантичний альянс підтримує усі зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод, включно з розведенням військ.

      НАТО повінстю підтримує виконання Мінських угод усіма учасниками війна на Сході України, наголосив Вінніков під час свого брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомляє "Громадське".

      Цікаво: Звідки взялась і що передбачає формула Штайнмаєра: пояснення самого Штайнмаєра

      Ми відмітили, що минулого тижня відбулось погодження формули Штайнмайєра у Тристоронній контактній групі. Це може призвести до повної імплементації Мінських угод,
      – переконаний голова представництва НАТО.

      Він також підкреслив, що Північноатлантичний альянс закликає Росію виконувати взяті на себе зобов'язання у повному обсязі.

      "Ми підтримуємо усі зусилля, які спрямовані на зменшення напруженості та можуть сприяти повному виконанню угод. Це єдиний шлях до політичного врегулювання воєнної ситуації", – резюмував Александер Вінніков.

      Що передбачає формула Штайнмаєра

      Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими. Якщо у Мінських домовленостях йшлося про двостороннє припинення вогню та відведення сил, то відносно нова формула одним з перших кроків визначає проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях.

      Згідно з формулою Штайнмаєра, лише після проведення чесних виборів на Донбасі, які будуть визнані спостерігачами ОБСЄ, піднімається питання про виведення російських військ з цих територій та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.

      Вже після відновлення українського контролю за кордоном повинен набути чинності закон про особливий статус Донбасу. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що відповідний законопроєкт буде розроблятися разом з експертами та громадянським суспільством.

      окуповані території Донбасу
      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Війна на Донбасі НАТО Формула Штайнмаєра Розведення військ
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