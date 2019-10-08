У НАТО заявили про підтримку формули Штайнмаєра

Голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив про підтримку погодження формули Штайнмаєра. Мовляв, Північноатлантичний альянс підтримує усі зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод, включно з розведенням військ.

НАТО повінстю підтримує виконання Мінських угод усіма учасниками війна на Сході України, наголосив Вінніков під час свого брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомляє "Громадське".

Цікаво: Звідки взялась і що передбачає формула Штайнмаєра: пояснення самого Штайнмаєра

Ми відмітили, що минулого тижня відбулось погодження формули Штайнмайєра у Тристоронній контактній групі. Це може призвести до повної імплементації Мінських угод,

– переконаний голова представництва НАТО.

Він також підкреслив, що Північноатлантичний альянс закликає Росію виконувати взяті на себе зобов'язання у повному обсязі.

"Ми підтримуємо усі зусилля, які спрямовані на зменшення напруженості та можуть сприяти повному виконанню угод. Це єдиний шлях до політичного врегулювання воєнної ситуації", – резюмував Александер Вінніков.

Що передбачає формула Штайнмаєра

Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими. Якщо у Мінських домовленостях йшлося про двостороннє припинення вогню та відведення сил, то відносно нова формула одним з перших кроків визначає проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях.

Згідно з формулою Штайнмаєра, лише після проведення чесних виборів на Донбасі, які будуть визнані спостерігачами ОБСЄ, піднімається питання про виведення російських військ з цих територій та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.

Вже після відновлення українського контролю за кордоном повинен набути чинності закон про особливий статус Донбасу. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що відповідний законопроєкт буде розроблятися разом з експертами та громадянським суспільством.



Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу