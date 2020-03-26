В НБУ не видят причин для дефолта

Несмотря на пандемию коронавируса в мире и будущий экономический кризис нет причин для разговоров о дефолте или прекращении выполнения обязательств Украины по внешнему долгу.

Так считает заместитель главы НБУ Олег Чурий. Его слова передает пресс-служба Нацбанка Украины на своей фейсбук-странице.

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У Национального банка высокий запас прочности. Сегодня международные резервы Украины составляют почти 25 миллиардов долларов США. Есть все возможности выполнять необходимые платежи. Экономика значительно лучше подготовлена ​​к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы,

– заметил Чурий.

Он также добавил, что банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сейчас очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может сделать неприятных "сюрпризов" экономике.

Это важно! С 17 марта банковским учреждениям запрещено начислять любые штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в период карантина.



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