В НБУ не бачать причин для дефолту

Попри пандемію коронавірусу у світі та майбутню економічну кризу немає причин для розмов про дефолт чи припинення виконання зобов’язань України за зовнішнім боргом.

Так вважає заступник голови НБУ Олег Чурій. Його слова передає пресслужба Нацбанку України на своїй фейсбук-сторінці.

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Національний банк має високий запас міцності. На сьогодні міжнародні резерви України становлять майже 25 мільярдів доларів США. Є всі можливості виконувати необхідні платежі. Економіка значно краще підготовлена до викликів, ніж будь-коли в минулі роки,

– зауважив Чурій.

Він також додав, що банківська система, яка раніше ставала каталізатором кризових явищ, зараз очищена і добре капіталізована, тож не може зробити неприємних "сюрпризів" економіці.

Це важливо! Зверніть увагу! Від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.



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