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В НБУ рассказали, какое количество украинцев имеют счета в банках

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37 процентов взрослого населения Украины не владеют счетами в финансовых учреждениях
37 процентов взрослого населения Украины не владеют счетами в финансовых учреждениях / naurok.com.ua

Банковские счета в Украине имеют 63 процента граждан, что свидетельствует о низком уровне финансовой инклюзии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление глава Национального банка Украины Якова Смолия.

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По его словам, согласно данным Всемирного банка, в 2011 году 41 процент взрослого населения Украины владел хотя бы одним банковским счетом. За шесть лет этот показатель несколько вырос и по состоянию на 2017 год составляет 63 процента.

Смолий отметил, что этот показатель недостаточен, так как 37 процентов взрослого населения не имеют счетов в финансовых учреждениях.

Он также отметил, что для повышения уровня финансовой инклюзии нужно стимулировать развитие новейших финансовых технологий, усиливать защиту прав потребителей и работать над повышением финансовой грамотности населения.

Финансовая инклюзия – путь к будущему росту экономики путем мобилизации сбережений населения, инвестиций в развитие экономики Украины, а также диверсификации финансовой системы,
– отметил Яков Смолий.

Председатель Национального банка Украины заявил, что показатель финансовой инклюзии значительно выше в таких странах, как Армения (48%), Чехия (81%), Венгрия (75%), Беларусь (81%), Австрия (98%), Королевство Нидерландов (100%), Дания (100%).

 

 

 

Теги: Новости Украины Деньги Яков Смолий Финансы НБУ
Источник: 24 Канал
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