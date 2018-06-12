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В НБУ розповіли, скільки українців володіють рахунками у банках

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37 відсотків дорослого населення України не володіють рахунками у фінансових установах
37 відсотків дорослого населення України не володіють рахунками у фінансових установах / naurok.com.ua

Банківські рахунки в Україні мають 63 відсотки громадян, що свідчить про низький рівень фінансової інклюзії.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву очільник Національного банку України Якова Смолія.

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За його словами, згідно даних Всесвітнього банку, у 2011 році 41 відсоток дорослого населення України володів хоча б одним банківським рахунком. За шість років цей показник дещо зріс і станом на 2017 рік складає 63 відсотки.

Смолій зауважив, що цей показник недостатній, так як 37 відсотків дорослого населення не володіють рахунками у фінансових установах.

Він також зауважив, що для підвищення рівня фінансової інклюзії потрібно стимулювати розвиток найновіших фінансових технологій, підсилювати захист прав споживачів та працювати над підвищенням фінансової грамотності населення.

Фінансова інклюзія – шлях до майбутнього росту економіки шляхом мобілізації заощаджень населення, інвестицій у розвиток економіки України, а також диверсифікацію фінансової системи,
– наголосив Яків Смолій.

Голова Національного банку України заявив, що показник фінансової інклюзії значно вищий в таких країнах, як: Вірменія (48%), Чеська Республіка (81%), Угорщина (75%), Білорусь (81%), Австрія (98%), Королівство Нідерландів (100%), Данія (100%).

 

 

 

Теги: Новини України Гроші НБУ Фінанси Яків Смолій
Джерело: 24 Канал
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