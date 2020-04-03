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      В НБУ рассказали о работе банков и ситуацию на валютном рынке: видео

      - Читати новину українською
      Олег Чурій / НБУ

      В НБУ отметили позитивные сдвиги на финансовом рынке Украины. Регулятор указывает, что принятые парламентом законы относительно банков и поддержка МВФ положительно повлияли на экономическую ситуацию. Надежды на программу с МВФ привели к укреплению национальной валюты.

      Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Нацбанка – Олег Чурий. По его словам, сейчас 75% отделений банков и 95% банкоматов работают в полноценном режиме.

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      В то же время в НБУ пока рекомендуют выполнять все транзакции онлайн.

      Олег Чурий также отметил, что срок действия кредитных карт можно продлить онлайн. Людям не нужно идти в банк для того чтобы переоформить их. По его словам, банки активно работают над усовершенствованием своих онлайн-приложений.

      На вопрос возможно ли сейчас банкротство какого-то из банков, Чурий отметил, что сейчас банковская система находится в лучшем состоянии за годы независимости. Она хорошо капитализирована. Поэтому ожидать банкротства того или иного банка не стоит.

      Также в НБУ заверили, что сейчас нет каких-либо оснований для резкого ускорения темпа роста цен.

      Какая ситуация на валютном рынке

      • В НБУ отметили, что пик спроса на доллары наличными уже пройден. Спрос значительно уменьшился и вышел на уровень средних показателей до кризиса.
      • Нацбанк начал больше покупать иностранную валюту, чем продавать ее. В целом НБУ трижды выходил на рынок и выкупил более 100 миллионов долларов.
      • НБУ помог банкам пополнить свои кассы наличными долларами и евро.

      Обратите внимание! 3 апреля доллар и евро снова немного потеряли в цене. Согласно официальным данным НБУ, за доллар придется выложить 27,6 гривны. Относительно евро, то он также обесценился и будет стоить 30,08 гривны.

      Смотрите полное видео брифинга НБУ по финансовой ситуации в Украине:

      економічна кризаЭкономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Гривна Доллар-Гривна Доллар Банки Курсы валют
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