В НБУ рассказали о работе банков и ситуацию на валютном рынке: видео
В НБУ отметили позитивные сдвиги на финансовом рынке Украины. Регулятор указывает, что принятые парламентом законы относительно банков и поддержка МВФ положительно повлияли на экономическую ситуацию. Надежды на программу с МВФ привели к укреплению национальной валюты.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Нацбанка – Олег Чурий. По его словам, сейчас 75% отделений банков и 95% банкоматов работают в полноценном режиме.
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В то же время в НБУ пока рекомендуют выполнять все транзакции онлайн.
Олег Чурий также отметил, что срок действия кредитных карт можно продлить онлайн. Людям не нужно идти в банк для того чтобы переоформить их. По его словам, банки активно работают над усовершенствованием своих онлайн-приложений.
На вопрос возможно ли сейчас банкротство какого-то из банков, Чурий отметил, что сейчас банковская система находится в лучшем состоянии за годы независимости. Она хорошо капитализирована. Поэтому ожидать банкротства того или иного банка не стоит.
Также в НБУ заверили, что сейчас нет каких-либо оснований для резкого ускорения темпа роста цен.
Какая ситуация на валютном рынке
- В НБУ отметили, что пик спроса на доллары наличными уже пройден. Спрос значительно уменьшился и вышел на уровень средних показателей до кризиса.
- Нацбанк начал больше покупать иностранную валюту, чем продавать ее. В целом НБУ трижды выходил на рынок и выкупил более 100 миллионов долларов.
- НБУ помог банкам пополнить свои кассы наличными долларами и евро.
Обратите внимание! 3 апреля доллар и евро снова немного потеряли в цене. Согласно официальным данным НБУ, за доллар придется выложить 27,6 гривны. Относительно евро, то он также обесценился и будет стоить 30,08 гривны.
Смотрите полное видео брифинга НБУ по финансовой ситуации в Украине:
Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала
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