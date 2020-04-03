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      В НБУ розповіли про роботу банків і ситуацію на валютному ринку: відео

      - Читать новость на русском
      Олег Чурій / НБУ

      В НБУ відзначили позитивні зрушення на фінансовому ринку України. Регулятор вказує, що ухвалені парламентом закони щодо банків і підтримка МВФ позитивно вплинули на економічну ситуацію. Надії на програму з МВФ призвели також до зміцнення національної валюти.

      Про це під час брифінгу розповів заступник голови Нацбанку – Олег Чурій. За його словами, зараз 75% відділень банків і 95% банкоматів працюють у повноцінному режимі.

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      Водночас в НБУ поки рекомендують виконувати усі транзакції онлайн.

      Олег Чурій також зауважив, що термін дії кредитних карток можна продовжити онлайн. Людям не потрібно йти в банк для того щоб переоформити їх. За його словами, банки активно працюють над удосконаленням своїх онлайн-додатків.

      На запитання чи можливе зараз банкрутство якогось із банків, Чурій наголосив, що наразі  банківська система перебуває у найкращому стані за роки незалежності. Вона добре капіталізована. Тому очікувати банкротства того чи іншого банку не варто.

      Також в НБУ запевнили, що наразі немає будь-яких підстав для різкого пришвидшення темпу зростання цін.

      Яка ситуація на валютному ринку

      • В НБУ відзначили, що пік попиту на долари готівкою вже пройдено. Попит значно зменшився і вийшов на рівень середніх показників до кризи.
      • Нацбанк почав більше купувати іноземну валюту, ніж продавати її. Загалом НБУ тричі виходив на ринок і викупив понад 100 мільйонів доларів.
      • НБУ допоміг банкам поповнити свої каси готівковими доларами і євро.

      Зверніть увагу! 3 квітня долар і євро знову дещо втратили в ціні. Згідно з офіційними даними НБУ, за долар доведеться викласти 27,6 гривні. Щодо євро, то він також знецінився і коштуватиме 30,08 гривні.

      Дивіться повне відео брифінгу НБУ щодо фінансової ситуації в Україні:

      економічна криза
      Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Гроші НБУ Гривня Долар-Гривня Долар Банки Курси валют
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