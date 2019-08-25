В небе Испании столкнулся самолет и вертолет: фото
В Испании в небе над островом Майорка столкнулись вертолет и небольшой самолет. В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек.
Среди них есть один ребенок, сообщает Associated Press со ссылкой на региональное правительство испанских Балеарских островов.
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Авария произошла в муниципалитете Инка в 13:35 по местному времени (14:35 по киевскому). На место сразу же выехали экстренные службы.
Частное испанское информационное агентство Europa Press ссылается на неназванные местные чиновники, которые заявляют, что самолет врезался в фермерское поле.
сегодня
Источник: 24 канал
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