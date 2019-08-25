18:45
25 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      В небе Испании столкнулся самолет и вертолет: фото

      61 Читати новину українською
      Авиакатастрофа в Испании
      Авиакатастрофа в Испании / twitter.com/nieuwsselectie

      В Испании в небе над островом Майорка столкнулись вертолет и небольшой самолет. В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек.

      Среди них есть один ребенок, сообщает Associated Press со ссылкой на региональное правительство испанских Балеарских островов.

      Читайте также: Свободное падение: самолет в Мадрида попал в зону сильной турбулентности – много пострадавших

      Авария произошла в муниципалитете Инка в 13:35 по местному времени (14:35 по киевскому). На место сразу же выехали экстренные службы.

      Частное испанское информационное агентство Europa Press ссылается на неназванные местные чиновники, которые заявляют, что самолет врезался в фермерское поле.

       

      blog_ava
      Лунный календарь на август 2019
      сегодня
      10675
      Теги: Жертвы авиация
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      сегодня , 17:00 "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      Тетяна Мартинюк 162
      Кремлевские протеже не справляются с задачами в Абхазии
      сегодня , 16:00 Кремлевские протеже не справляются с задачами в Абхазии
      Злой Одессит 1283
      Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      сегодня , 14:00 Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      Віталій Дейнега 177
      Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      сегодня , 12:00 Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      Павло Казарін 498
      Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      сегодня , 12:00 Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      Леонід Петров 820
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук