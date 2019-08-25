В небе Испании столкнулся самолет и вертолет: фото

В Испании в небе над островом Майорка столкнулись вертолет и небольшой самолет. В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек.

Среди них есть один ребенок, сообщает Associated Press со ссылкой на региональное правительство испанских Балеарских островов.

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Авария произошла в муниципалитете Инка в 13:35 по местному времени (14:35 по киевскому). На место сразу же выехали экстренные службы.

Частное испанское информационное агентство Europa Press ссылается на неназванные местные чиновники, которые заявляют, что самолет врезался в фермерское поле.

Nos llegan nuevas imágenes del accidente entre avioneta y helicoptero de #Inca #Mallorca con víctimas mortales mucho ánimo a los @BombersdeMca y diferentes cuerpos policiales que están en el lugar. pic.twitter.com/1mgD5NLitx — Incendios f.Baleares (@iffbaleares) 25 серпня 2019 р.