В небі Іспанії зіштовхнувся літак і гелікоптер, є загиблі: фото
В Іспанії у небі островом Майорка зіштовхнулися гелікоптер та невеликий літак. Унаслідок аварії загинули щонайменше п'ять людей.
Серед них є одна дитина, повідомляє Associated Press із посиланням на регіональний уряд іспанських Балеарських островів.
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Аварія сталася в муніципалітеті Інка в 13:35 за місцевим часом (14:35 за київським). На місце одразу ж виїхали екстрені служби.
Приватне іспанське інформаційне агентство Europa Press посилається на неназваних місцевих чиновників, які заявляють, що літак врізався у фермерське поле.
Джерело: 24 канал
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