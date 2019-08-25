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      В небі Іспанії зіштовхнувся літак і гелікоптер, є загиблі: фото

      301 Читать новость на русском
      Авіакатастрофа в Іспанії
      Авіакатастрофа в Іспанії / twitter.com/nieuwsselectie

      В Іспанії у небі островом Майорка зіштовхнулися гелікоптер та невеликий літак. Унаслідок аварії загинули щонайменше п'ять людей.

      Серед них є одна дитина, повідомляє Associated Press із посиланням на регіональний уряд іспанських Балеарських островів.

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      Аварія сталася в муніципалітеті Інка в 13:35 за місцевим часом (14:35 за київським). На місце одразу ж виїхали екстрені служби.

      Приватне іспанське інформаційне агентство Europa Press посилається на неназваних місцевих чиновників, які заявляють, що літак врізався у фермерське поле.

       

      blog_ava
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      Теги: Жертви авіація
      Джерело: 24 канал
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