В небі Іспанії зіштовхнувся літак і гелікоптер, є загиблі: фото

В Іспанії у небі островом Майорка зіштовхнулися гелікоптер та невеликий літак. Унаслідок аварії загинули щонайменше п'ять людей.

Серед них є одна дитина, повідомляє Associated Press із посиланням на регіональний уряд іспанських Балеарських островів.

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Аварія сталася в муніципалітеті Інка в 13:35 за місцевим часом (14:35 за київським). На місце одразу ж виїхали екстрені служби.

Приватне іспанське інформаційне агентство Europa Press посилається на неназваних місцевих чиновників, які заявляють, що літак врізався у фермерське поле.

Nos llegan nuevas imágenes del accidente entre avioneta y helicoptero de #Inca #Mallorca con víctimas mortales mucho ánimo a los @BombersdeMca y diferentes cuerpos policiales que están en el lugar. pic.twitter.com/1mgD5NLitx — Incendios f.Baleares (@iffbaleares) 25 серпня 2019 р.