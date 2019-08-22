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      Вільне падіння: літак до Мадрида потрапив у зону сильної турбулентності – багато постраждалих

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      На посадку літака вже очікували "швидкі"
      На посадку літака вже очікували "швидкі" / Фото із соцмереж

      Пасажирський літак, що виконував рейс із Маврикія до Мадрида потрапив у зону сильної турбулентності. В результаті цього судно почало різко знижуватися. Постраждали 35 осіб.

      Так, літак знизився майже на 300 метрів всього за десять секунд. Різке "падіння" відчули усі пасажири, інформує The Mirror.

      До теми: У Каліфорнії під час зльоту загорівся пасажирський літак: відео

      За їх свідченнями, судно фактично "провалилося" відносно свого курсу. Пасажири перелякалися, що лайнер падає і їм загрожує смерть. Унаслідок різкого коливання судна в повітрі та через паніку травми отримали 35 осіб, серед яких – щонайменше, 3 членів екіпажу.

      На щастя, вже за 15 секунд пілот опанував літак і завершив політ згідно з планом. Після успішного приземлення в аеропорту "Барахас" у Мадриді постраждалих госпіталізували. Травми людей виявилися легкими.

      У компанії пояснюють, що ушкодження пасажири отримали через те, що проігнорували попередження про ремені безпеки.

      Літак належить іспанській авіакомпанії Evelop. Це – Airbus A330−343. До речі, нещодавно саме з літаком Airbus трапився ще один небезпечний інцидент. Пасажирський літак, що прямував з Підмосков’я до окупованого Сімферополя аварійно сів у кукурудзяному полі. Причина – у двигуни авіасудна потрапили птахи.

      Що таке турбулентність?Одна із найскладніших властивостей атмосфери. У повітрі постійно відбуваються зміни температури, тиску, напрямку і швидкості вітру. Через це змінюється щільність повітря. Коли літак проходить через таку зону, то починає вібрувати. Не слід думати, що турбулентність може виникати лише у хмарному небі. Це не так. Коливання літака може відбутися навіть при повністю ясному небі.

      За статистикою, падіння літака внаслідок турбулентності – величезна рідкість. Найбільша небезпека цих коливань полягає у паніці пасажирів. Сильна турбулентність в основному небезпечна для пасажирів, які нехтують технікою безпеки під час польоту. Перед проходженням зони турбулентності члени екіпажу завжди попереджають про необхідність пристебнутися і не залишати своїх місць. Цих правил необхідно чітко дотримуватися.

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      Теги: авіація Аварії та ДТП Постраждалі
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