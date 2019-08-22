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      У Каліфорнії під час зльоту загорівся пасажирський літак: відео

      81 Читать новость на русском
      Аварія літака у Каліфорнії
      Аварія літака у Каліфорнії / CHP Oroville

      В американському штаті Каліфорнія на злітно-посадковій смузі загорівся пасажирський літак марки Cessna Citation. Під час інциденту на борту судна перебували щонайменше десять осіб включно з екіпажем.

      Телеканал ABC News із посиланням на поліцію містечка Оровілл повідомив, що за попередньою інформацією, пілоти літака зіткнулися із труднощами в процесі зльоту. Врешті вони були змушені перервати підйом судна в небо після того, як воно зайнялося.

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      На щастя усім пасажирам та членам екіпажу вдалося швидко покинути повітряне судно. Зазначається, що фюзеляж літака розламався на дві частини і вигорів практично повністю. 

      Відомо, що літак здійснював чартерний переліт з міста Оровілл до міжнародного аеропорту Портленд в Орегоні. На місце інциденту прибули рятувальні служби та погасили рештки палаючого судна.

      На те аби подолати вогонь знадобилося більше ніж годину. Все через те, що на борту літака, який от-от мав злетіти, було 400 літрів пального.

      Причиною займання стала несправність у одному з двигунів повітряного судна. Усіх пасажирів літака після інциденту поселили у готелі.

      Відео палаючого літака:

       

      blog_ava
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      Теги: авіація Новини США Пожежа Аварії та ДТП
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