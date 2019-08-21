У Греції розбився приватний вертоліт з росіянами на борту

Катастрофа сталася поблизу острова Порос. Вертоліт зачепив лінії електропередач і впав у море. Водолази підняли тіла трьох загиблих, ними виявилися чоловіки – двоє пасажирів, громадян Росії, та пілот, громадянин Греції.

Видання Ekathimerini повідомило, що вертоліт розбився на шляху з Галати в афінський аеропорт Елефтеріоса Венізелоса.

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Троє людей загинули після того, як приватний гвинтокрил розбився у вівторок неподалік острова Порос, приблизно за 60 кілометрів на південь від Афін, після повідомлення, що він зіткнувся з електричними дротами,

– йдеться у повідомленні.

За повідомленням місцевої влади гелікоптер Agusta 109 піднявся у повітря поблизу Пороса та повинен був приземлитися на міжнародному летовищі в Афінах.

Зазначається, що вертоліт належав місцевому бізнесмену, який здавав його в оренду для комерційного використання.

Смерть росіян вже підтвердили в посольстві країни.

"Підтверджуємо, що на борту вертольота знаходилися двоє громадян Росії. Обидва вони, як і пілот, громадянин Греції, загинули", – повідомив представник посольства Василь Гаврилов.

Катастрофа спричинила розрив проводів і зупинку електропостачання на всьому острові.

До слова, 16 серпня у Бродах Львівської області під час навчань сталася аварія військового вертольота Мі-2, на борту якого перебували 2 людини. Інцидент стався під час зльоту в момент навчань, які проходили на території військової частини А2595.