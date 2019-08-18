У штаті Нью-Йорк легкомоторний літак упав на житловий будинок
На житловий будинок в американському штаті Нью-Йорк вдень 17 серпня впав легкий двомоторний літак Cessna 303, на борту якого знаходилися три людини. Один з жителів отримав небезпечні для життя травми, а інший знаходиться в стабільному стані. Третього чоловіка знайшли мертвим.
Як повідомив телеканал ABC, за даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), літак врізався у будинок в окрузі Датчесс недалеко від американського міста Покіпсі о 16:28 суботи (23:40 за київським часом).
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Повідомляється, що FAA і національна рада з безпеки транспорту займаються розслідуванням інциденту.
До слова, минулого тижня у вівторок увечері легкомоторний літак Piper розбився на схилі гори Кармо в північноіталійській області Лігурія, обидва пілоти загинули. Загиблих почали шукати після того, як їхні родичі забили на сполох через те, що пасажири літака перестали відповідати на дзвінки.
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