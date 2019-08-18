У штаті Нью-Йорк легкомоторний літак упав на житловий будинок

На житловий будинок в американському штаті Нью-Йорк вдень 17 серпня впав легкий двомоторний літак Cessna 303, на борту якого знаходилися три людини. Один з жителів отримав небезпечні для життя травми, а інший знаходиться в стабільному стані. Третього чоловіка знайшли мертвим.

Як повідомив телеканал ABC, за даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), літак врізався у будинок в окрузі Датчесс недалеко від американського міста Покіпсі о 16:28 суботи (23:40 за київським часом).

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Повідомляється, що FAA і національна рада з безпеки транспорту займаються розслідуванням інциденту.

Plane crashes into home in Union Vale, NY.



No word on condition of those aboard the plane or the condition of the occupants inside the home.



Awaiting briefing from State Police. @NBCNewYork pic.twitter.com/aHtcXV2X1v — Ken Buffa (@KenBuffa) August 17, 2019

До слова, минулого тижня у вівторок увечері легкомоторний літак Piper розбився на схилі гори Кармо в північноіталійській області Лігурія, обидва пілоти загинули. Загиблих почали шукати після того, як їхні родичі забили на сполох через те, що пасажири літака перестали відповідати на дзвінки.