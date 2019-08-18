На жилой дом в американском штате Нью-Йорк днем 17 августа упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека. Один из жителей получил опасные для жизни травмы, а другой находится в стабильном состоянии. Третьего человека пока нашли мертвым.

Как сообщил телеканал ABC, по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет врезался в дом в округе Датчесс недалеко от американского города Покипси в 16:28 субботы (23:40 по киевскому времени).

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Сообщается, что FAA и национальный совет по безопасности транспорта занимаются расследованием инцидента.

Plane crashes into home in Union Vale, NY.



No word on condition of those aboard the plane or the condition of the occupants inside the home.



Awaiting briefing from State Police. @NBCNewYork pic.twitter.com/aHtcXV2X1v — Ken Buffa (@KenBuffa) August 17, 2019

К слову, на прошлой неделе во вторник вечером легкомоторный самолет Piper разбился на склоне горы Кармо в североитальянской области Лигурия, оба пилота погибли. Погибших начали искать после того, как их родственники забили тревогу из-за того, что пассажиры самолета перестали отвечать на звонки.