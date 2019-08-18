В штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом
На жилой дом в американском штате Нью-Йорк днем 17 августа упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека. Один из жителей получил опасные для жизни травмы, а другой находится в стабильном состоянии. Третьего человека пока нашли мертвым.
Как сообщил телеканал ABC, по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет врезался в дом в округе Датчесс недалеко от американского города Покипси в 16:28 субботы (23:40 по киевскому времени).
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Сообщается, что FAA и национальный совет по безопасности транспорта занимаются расследованием инцидента.
К слову, на прошлой неделе во вторник вечером легкомоторный самолет Piper разбился на склоне горы Кармо в североитальянской области Лигурия, оба пилота погибли. Погибших начали искать после того, как их родственники забили тревогу из-за того, что пассажиры самолета перестали отвечать на звонки.