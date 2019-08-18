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      В штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом

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      В результате аварии погиб как минимум один человек
      В результате аварии погиб как минимум один человек / Фото из открытых источников

      На жилой дом в американском штате Нью-Йорк днем 17 августа упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека. Один из жителей получил опасные для жизни травмы, а другой находится в стабильном состоянии. Третьего человека пока нашли мертвым.

      Как сообщил телеканал ABC, по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет врезался в дом в округе Датчесс недалеко от американского города Покипси в 16:28 субботы (23:40 по киевскому времени).

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      Сообщается, что FAA и национальный совет по безопасности транспорта занимаются расследованием инцидента.

      К слову, на прошлой неделе во вторник вечером легкомоторный самолет Piper разбился на склоне горы Кармо в североитальянской области Лигурия, оба пилота погибли. Погибших начали искать после того, как их родственники забили тревогу из-за того, что пассажиры самолета перестали отвечать на звонки.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Жертвы авиация
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