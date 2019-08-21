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      В Греции разбился частный вертолет с россиянами на борту

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      Вертолет Agusta 109
      Вертолет Agusta 109 / Фото из открытых источников

      Катастрофа произошла вблизи острова Порос. Вертолет задел линии электропередач и упал в море. Водолазы подняли тела трех погибших, ими оказались мужчины – двое пассажиров, граждан России, и пилот, гражданин Греции.

      Издание Ekathimerini сообщило, что вертолет разбился на пути из Галаты в афинский аэропорт Элефтериос Венизелос.

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      Три человека погибли после того, как частный вертолет разбился во вторник близ острова Порос примерно в 60 километрах к югу от Афин, после сообщения, что он столкнулся с электрическими проводами,
      – говорится в сообщении.

      По сообщению местных властей вертолет Agusta 109 поднялся в воздух вблизи Пороса и должен был приземлиться на международном аэропорту в Афинах.

      Отмечается, что вертолет принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования.

      Смерть россиян уже подтвердили в посольстве страны.

      "Подтверждаем, что на борту вертолета находились двое граждан России. Оба они, как и пилот, гражданин Греции, погибли", – сообщил представитель посольства Василий Гаврилов.

      Катастрофа вызвала разрыв проводов и остановку электроснабжения на всем острове.

      К слову, 16 августа в Бродах Львовской области во время учений произошла авария военного вертолета Ми-2, на борту которого находились 2 человека. Инцидент произошел во время взлета в момент учений, которые проходили на территории военной части А2595.

      blog_ava
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      Теги: авиация Жертвы Аварии и ДТП Новости России Греция
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