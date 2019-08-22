15:10
22 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лоботомия Поклонской. Макрон – заложник Путина
      Вєсті Кремля
      21:38, 21 августа
      Вести.UA: "Слуга народа" захватила должности. В "Голоса" пропал аппетит
      Вєсті.UA
      21:20, 21 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, 21 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В Калифорнии во время взлета загорелся пассажирский самолет: видео

      570 Читати новину українською
      Авария самолета в Калифорнии
      Авария самолета в Калифорнии / CHP Oroville

      В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation. Во время инцидента на борту судна находились по меньшей мере десять человек включая экипаж.

      Телеканал ABC News со ссылкой на полицию города Оровилл сообщил, что по предварительной информации, пилоты самолета столкнулись с трудностями в процессе взлета. Наконец они были вынуждены прервать подъем судна в небо после того, как оно загорелось.

      Читайте также: В Греции разбился частный вертолет с россиянами на борту

      К счастью всем пассажирам и членам экипажа удалось быстро покинуть воздушное судно. Отмечается, что фюзеляж самолета разломился на две части и выгорел практически полностью.

      Известно, что самолет совершал чартерный перелет из города Оровилл в международный аэропорт Портленд в Орегоне. На место инцидента прибыли спасательные службы и погасили остатки горящего судна.

      На то чтобы справиться с огнем понадобилось более часа. Все потому, что на борту самолета, который вот-вот должен был взлететь, было 400 литров горючего.

      Причиной возгорания стала неисправность в одном из двигателей воздушного судна. Всех пассажиров самолета после инцидента поселили в гостинице.

      Видео горящего самолета:

       

      blog_ava
      Россия дерзко ответила на заявление Зеленского об условиях ее возвращения в G8
      сегодня
      2855
      Теги: Новости США Пожар Аварии и ДТП авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон договорились о сделка с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сегодня , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделка с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 1
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 14:28 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 102
      Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      сегодня , 13:41 Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      Ірина Лаб'як 217
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 12:31 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 265
      Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      сегодня , 12:00 Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      Максим Мирович 2360
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук