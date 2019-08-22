В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation. Во время инцидента на борту судна находились по меньшей мере десять человек включая экипаж.

Телеканал ABC News со ссылкой на полицию города Оровилл сообщил, что по предварительной информации, пилоты самолета столкнулись с трудностями в процессе взлета. Наконец они были вынуждены прервать подъем судна в небо после того, как оно загорелось.

Читайте также: В Греции разбился частный вертолет с россиянами на борту

К счастью всем пассажирам и членам экипажа удалось быстро покинуть воздушное судно. Отмечается, что фюзеляж самолета разломился на две части и выгорел практически полностью.

Известно, что самолет совершал чартерный перелет из города Оровилл в международный аэропорт Портленд в Орегоне. На место инцидента прибыли спасательные службы и погасили остатки горящего судна.

На то чтобы справиться с огнем понадобилось более часа. Все потому, что на борту самолета, который вот-вот должен был взлететь, было 400 литров горючего.

Причиной возгорания стала неисправность в одном из двигателей воздушного судна. Всех пассажиров самолета после инцидента поселили в гостинице.

Видео горящего самолета: