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      Свободное падение: самолет в Мадрид попал в зону сильной турбулентности – много пострадавших

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      На посадку самолета уже ожидали "скорые"
      На посадку самолета уже ожидали "скорые" / Фото из соцсетей

      Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Маврикия в Мадрид, попал в зону сильной турбулентности. В результате этого судно начало резко снижаться. Пострадали 35 человек.

      Так, самолет снизился почти на 300 метров всего за десять секунд. Резкое "падение" почувствовали все пассажиры, информирует The Mirror.

      К теме: В Калифорнии во время взлета загорелся пассажирский самолет: видео

      Согласно их свидетельствам, судно фактически "провалилось" относительно своего курса. Пассажиры испугались, что лайнер падает и им грозит смерть. Вследствие резкого колебания судна в воздухе и из-за паники травмы получили 35 человек, среди которых – по меньше 3 члена экипажа.

      К счастью, уже через 15 секунд пилот овладел самолетом и завершил полет по плану. После успешного приземления в аэропорту "Барахас" в Мадриде пострадавших госпитализировали. Травмы людей оказались легкими.

      В компании объясняют, что повреждения пассажиры получили из-за того, что проигнорировали предупреждения о ремнях безопасности.

      Самолет принадлежит испанской авиакомпании Evelop. Это – Airbus A330-343. Кстати, недавно именно с самолетом Airbus произошел еще один опасный инцидент. Пассажирский самолет, следовавший из Подмосковья в оккупированный Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле. Причина – в двигатели авиасудна попали птицы.

      Что такое турбулентность?
      Одно из самых сложных свойств атмосферы. В воздухе постоянно происходят изменения температуры, давления, направления и скорости ветра. Из-за этого меняется плотность воздуха. Когда самолет проходит через такую ​​зону, то начинает вибрировать. Не следует думать, что турбулентность может возникать только в облачном небе. Это не так. Колебания самолета могут произойти даже при полностью ясном небе.

      По статистике, падение самолета вследствие турбулентности – огромная редкость. Наибольшая опасность этих колебаний заключается в панике пассажиров. Сильная турбулентность в основном опасна для пассажиров, которые пренебрегают техникой безопасности во время полета. Перед прохождением зоны турбулентности члены экипажа всегда предупреждают о необходимости пристегнуться и не оставлять своих мест. Эти правила необходимо четко соблюдать.

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      Теги: авиация Постраждалі Аварии и ДТП
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