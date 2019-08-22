Свободное падение: самолет в Мадрид попал в зону сильной турбулентности – много пострадавших

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Маврикия в Мадрид, попал в зону сильной турбулентности. В результате этого судно начало резко снижаться. Пострадали 35 человек.

Так, самолет снизился почти на 300 метров всего за десять секунд. Резкое "падение" почувствовали все пассажиры, информирует The Mirror.

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Согласно их свидетельствам, судно фактически "провалилось" относительно своего курса. Пассажиры испугались, что лайнер падает и им грозит смерть. Вследствие резкого колебания судна в воздухе и из-за паники травмы получили 35 человек, среди которых – по меньше 3 члена экипажа.

К счастью, уже через 15 секунд пилот овладел самолетом и завершил полет по плану. После успешного приземления в аэропорту "Барахас" в Мадриде пострадавших госпитализировали. Травмы людей оказались легкими.

В компании объясняют, что повреждения пассажиры получили из-за того, что проигнорировали предупреждения о ремнях безопасности.

Самолет принадлежит испанской авиакомпании Evelop. Это – Airbus A330-343. Кстати, недавно именно с самолетом Airbus произошел еще один опасный инцидент. Пассажирский самолет, следовавший из Подмосковья в оккупированный Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле. Причина – в двигатели авиасудна попали птицы.

Что такое турбулентность?

Одно из самых сложных свойств атмосферы. В воздухе постоянно происходят изменения температуры, давления, направления и скорости ветра. Из-за этого меняется плотность воздуха. Когда самолет проходит через такую ​​зону, то начинает вибрировать. Не следует думать, что турбулентность может возникать только в облачном небе. Это не так. Колебания самолета могут произойти даже при полностью ясном небе.



По статистике, падение самолета вследствие турбулентности – огромная редкость. Наибольшая опасность этих колебаний заключается в панике пассажиров. Сильная турбулентность в основном опасна для пассажиров, которые пренебрегают техникой безопасности во время полета. Перед прохождением зоны турбулентности члены экипажа всегда предупреждают о необходимости пристегнуться и не оставлять своих мест. Эти правила необходимо четко соблюдать.