Пассажирский самолет, который летел в Крым, аварийно сел в поле под Москвой – фото, видео

Российский пассажирский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье. Он совершал рейс из Раменского в оккупированный Симферополь.

На борту авиалайнера находились 234 человека. Во время жесткой посадки пострадали по меньшей мере 23 человека, среди них – трое детей, передает Telegram канал Baza.

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Причиной аварийной посадки стала стая птиц. Часть попала в двигатели самолета. "Что-то блеснуло, а потом – запахло дымом", – рассказали пассажиры.

После посадки А321 один из двигателей – практически сорвало.

Пассажирский самолет аварийно сел в поле под Москвой: видео

Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у еще одного – палец. Ничего не сказали пока. Двигатель несколько раз хлопал. Пилоты пытались его снова запустить но мы начали падать,

– рассказал один из пассажиров.



Пассажирский самолет под Москвой сел в кукурузном поле / фото из соцсетей



Возгорание тушили сотрудники МЧС России / фото из соцсетей

Также пассажиры авиасудна говорят: самолет садился без шасси, однако экипаж провел эвакуацию быстро и профессионально. Экстренные службы тоже оперативно приехали на место инцидента – кукурузное поле в Раменском районе под Москвой.

Видео, снятое сразу после экстренной посадки самолета

Важно! Украина закрыла небо для полетов над оккупированным Россией Крымом с октября 2015 года. Однако РФ, которая аннексировала полуостров, осуществляет туда незаконные авиарейсы. Кроме того, один из аэропортов – "Бельбек" – оккупанты перестраивают для неизвестных целей. В Крым агрессор также перебрасывает много военных истребителей.

Кстати, в 2019 году в России уже был целый ряд аварийных случаев с пассажирскими самолетами. Один из них произошел прямо в международном аэропорту Москвы "Шереметьево". Тогда во время посадки пассажирского самолета его хвостовая часть загорелась. В результате этого погиб 41 человек, среди них – 2 детей.

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