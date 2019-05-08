В аэропорту задержали вылет самолета SSJ-100, следовавшего в Ригу. Пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате инцидента их всех вывели из самолета.

Российский телеканал "Пятый канал" сообщил, что техниками была проведена проверка лайнера, однако никаких неисправностей судна не обнаружили. Пассажиры вернулись в самолет и он вылетел в пункт назначения с задержкой в два с половиной часа.

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В течение последнего года в России возникло не менее 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100. Самая громкая трагедия, унесшая ряд жизней случилась вечером 5 мая.

В московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, следовавший в Мурманск. Во время посадки в авиасудна загорелся хвост. На борту находились 78 пассажиров, из которых 41 погиб (среди погибших – 2 детей). 9 пострадавших находятся в больницах Москвы. Среди них есть украинка. Два человека – в тяжелом состоянии в реанимации.

Главной причиной того, что многим людям в хвосте не удалось спастись, считают попытки некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи. Главной версией самой трагедии пока считается ошибка пилотов.

Заметим, что российская власть должна была запретить или хотя бы приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 попадал в ряд других аварийных ситуаций:

Апрель 2019: вылет рейса Sukhoi Superjet 100 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, поскольку треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.

Октябрь 2018: самолет, следовавший из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018: Superjet 100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Что известно о Sukhoi Superjet 100?Это региональный реактивный пассажирский самолет. Он имеет две версии – для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3 тысяч километров. Судно с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International с участием нескольких иностранных компаний. До 2014 года большинство главных узлов самолета производили не в России.



Российские специалисты называют этот проект одним из самых амбициозных в авиапроме России. Он должен был бы возродить авиапромышленность России после распада СССР и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.



Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компанией ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49% капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51% капитала)

Авиакатастрофа в "Шереметьево": все, что стоит знать



