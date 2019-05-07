Стала известной приоритетная версия крушения самолета в "Шереметьево"

После аварии российского самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, следственный комитет отработал несколько версий причины авиакатастрофы. Сейчас доминирующей версии по делу стала ошибка пилотов.

Издание "Коммерсант" сообщило, что следствие также сейчас изучает то, как наземные службы выполняли свою работу. По данным издания, они, возможно, не оперативно отреагировали на сообщение о чрезвычайном происшествии в аэропорту.

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По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, подозрения пилотов связанные с их действиями при посадке лайнера. Отмечается, что они не отработали топливо, из-за чего самолет зашел на посадку на очень высокой скорости, что и привело к "жесткой посадке" и возгоранию. Сейчас пилоты находятся в больницах из-за отравления угарным газом.

Ранее Следственный комитет России рассматривал три основные версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Пока же приоритетной стала версия об ошибке пилотов.

Авиакатастрофа в российском "Шереметьево" произошла вечером 5 мая. Во время аварийной посадки загорелся пассажирский самолет , выполнявший рейс в Мурманск. Пожар возник в хвосте авиасудна. На борту самолета находились 78 пассажиров, 41 человек из них погиб.

За последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019: вылет рейса Sukhoi Superjet 100 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, поскольку треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.

Октябрь 2018: самолет, следовавший из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018: Superjet 100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Заметим, что российская власть должна была запретить или по крайней мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и на закупки для региональных перевозок.

Что известно о Sukhoi Superjet 100?Это региональный реактивный пассажирский самолет. Он имеет две версии – для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3 тысяч километров. Судно с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International с участием нескольких иностранных компаний. До 2014 года большинство главных узлов самолета производили не в России.



Российские специалисты называют этот проект одним из самых амбициозных в авиапроме России. Он должен был бы возродить авиапромышленность России после распада СССР и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.



Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компанией ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49% капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51% капитала)

Авиакатастрофа в "Шереметьево": все, что стоит знать

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