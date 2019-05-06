Смертельный пожар самолета в "Шереметьево": основные версии авиакатастрофы

Ужасный пожар, вспыхнувший в хвостовом отделе пассажирского самолета Superjet100 во время его аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево", унесл жизнь 41 человека. Среди жертв – 2 детей. В Следственном комитете РФ уже назвали основные версии трагедии. Их у российского следствия три.

Недостаточная квалификация пилотов

Читайте также: Выталкивали из горящего самолета: как спасали пассажиров авиасудна Superjet 100 в "Шереметьево"

Одной из версий трагедии выделяют недостаточную компетентность пилотов и диспетчеров, которые проводили технический осмотр борта. Хотя экипаж авиасудна и пытался оперативно эвакуировать пассажиров из самолета, сам пожар, который унёс десятки жизней, могла вызвать ошибка пилота во время жестокого приземления.

Именно после того, как авиалайнер несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, загорелась его хвостовая часть. Она впоследствии выгорела дотла, погибли почти все люди, места которых были размещены дальше 10-го ряда.

Смотрите видео жесткого приземления пассажирского самолета Superjet100 в аэропорту "Шереметьево"

Видео супер джета в Шереметьево pic.twitter.com/Q2N5nSt85b — Союзпушнина (@letokot) 5 мая 2019 г.

Неисправность самолета

Об этой версии в России говорят осторожно и сочетают с другой – попаданием в самолет молнии. Дело в том, что Superjet100 производят и разрабатывают в России. Самолет является одним из самых амбициозных в авиапроме России. Он должен возродить авиапромышленность России после распада СССР и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. С российского бюджета его финансировали очень щедро.

Однако за последний год в России возникло не менее 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" зацепил крылом фонарный столб.

Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018. Superjet 100 следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Российская власть должна была запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

Неблагоприятные метеоусловия

Читайте также: Огонь и паника: видео, снятые в салоне самолета, который аварийно приземлился в "Шереметьево"

Члены экипажа утверждают, что во время короткого полета самолета в него попала молния, что и привело к неисправности оборудования на борту. В частности, на некоторое время исчезла радиосвязь с диспетчерами.

Пролить свет на эту версию помогут бортовые самописцы. "Черные ящики" уже нашли на месте масштабного пожара самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Шереметьево".

Что произошло в "Шереметьево"?

Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. На его борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись, считают попытки некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех различных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Два человека – в тяжелом состоянии в реанимации.

Больше подробностей об авиакатастрофе в Шереметьево в видео: