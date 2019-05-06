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      Авиакатастрофа в "Шереметьево": что известно о состоянии пострадавших

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      Авиакатастрофа в "Шереметьево"
      Авиакатастрофа в "Шереметьево" / Фото из открытых источников

      Девять пострадавших в авиакатастрофе пассажирского самолета в российском аэропорту "Шереметьево" находятся в больницах Москвы. Два человека - в тяжелом состоянии в реанимации.

      Так, в больницу института Склифосовского направили 4 человек, у 3 из них – состояние средней тяжести, они находятся в отделении реанимации ожогового центра. Один человек в тяжелом состоянии, передают росСМИ.

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      Еще 4 пострадавших доставили в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

      У нас четыре пациента. Трое из них в состоянии средней тяжести, дышат сами, контактируют и общаются с родственниками. Четвертый – в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Ко всем четырем уже приехали родственники,
      – рассказал директор центра Амиран Ревишвили.

      Еще один пострадавший при крушении в состоянии средней тяжести доставлен в медцентр Федерального медико-биологического агентства.

      В то же время, известно, что спасатели уже достали тела всех погибших пассажиров из борта сгоревшего самолета в "Шереметьево".

      Что случилось с пассажирским самолетом Superjet100 в "Шереметьево"?Трагедия случилась вечером 5 мая. Пассажирский авиалайнер Superjet 100 выполнял рейс из Москвы в Мурманск, однако через полчаса полета в самолет, по словам экипажа, попала молния. Из-за частичного отказа оборудования пилоты решили вернуться в московский аэропорт "Шереметьево". Во время посадки воздушное судно несколько раз ударилось о землю, что вызвало пожар в хвостовом отсеке. В результате авиакатастрофы погиб 41 пассажир из 78 присутствующих на борту. Среди погибших – 2 детей.

      Кстати, за последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:

      • Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.
      • Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.
      • Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.
      • Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.
      • Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
      • Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.
      • Июнь 2018. Superjet 100, следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

      Что это за самолет?Sukhoi Superjet 100 – региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3000 километров. Самолет с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International при участии нескольких иностранных компаний. До 2014 года большинство главных узлов самолета производили не в России.

      Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компания ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49 % капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капитала).

      Российские специалисты называют этот проект одним из наиболее амбициозных в авиапроме России. Он должен был бы возродить авиапромышленность России после распада СРС и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.

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      Теги: Новости России Москва авиация Жертвы Пожар Авиакатастрофа в Шереметьево
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