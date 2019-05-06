Пытались спасти вещи: озвучили причину гибели части пассажиров самолета в "Шереметьево"

По меньшей мере 13 пассажиров, которые находились в хвостовом отделении самолета Superjet100, который загорелся в московском аэропорту "Шереметьево", могли бы спастись. Впрочем, из-за того что другие люди пытались спасти личные вещи и багаж, на борту произошла роковая задержка.

Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. На его борту находились 78 пассажиров. Известно, что погиб 41 человек. Однако, как передает Интерфакс, жертв могло быть значительно меньше.

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Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, который загорелся при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил информагентству собственный источник.

Из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это осложнило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне,

– сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует по этому поводу пассажиров.

"Однако, в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других", – сказал источник.

Отметим также, что в сети появилось видео, снятое пассажиром внутри самолета. На нем видно, как лайнер, охваченный огнем, едет по взлетно-посадочной полосе.

Видео, снятое пассажиром Superjet100 в "Шереметьево"

Жуткое видео из слона горящего самолета во время посадки.



Люди прошли через ад. Светлая память погибшим, здоровья и сил выжившим.



Экипажу, посадившему самолет в таких условиях - вечный почет и уважение pic.twitter.com/eUFAR0npnH — Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) 5 мая 2019 г.

К слову, за последний год в России возникло не менее 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" зацепил крылом фонарный столб.

Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018. Superjet 100 следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Российская власть должна была запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

Что это за самолет?

Sukhoi Superjet 100 – региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3 тысяч километров. Самолет с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International при участии нескольких иностранных компаний. К 2014 году большинство главных узлов самолета производили не в России.



Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компания ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49% капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51% капитала).



Российские специалисты называют этот проект одним из самых амбициозных в авиапроме России. Он должен возродить авиапромышленность России после распада СРС и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.