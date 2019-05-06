Намагалися врятувати речі: озвучили причину загибелі частини пасажирів літака у "Шереметьєво"

Щонайменше 13 пасажирів, які перебували у хвостовому відділенні літака Superjet100, що зайнявся у московському аеропорту "Шереметьєво", могли б врятуватися. Втім, через те що інші люди намагалися врятувати особисті речі і багаж, на борту відбулася фатальна затримка.

Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. На його борту перебували 78 пасажирів. Наразі відомо, що загинула 41 людина. Проте, як інформує Интерфакс, жертв могло бути значно менше.

Читайте також: Виштовхували із палаючого літака: як рятували пасажирів авіасудна Superjet 100 в "Шереметьєво"

Основною причиною загибелі людей в хвостовому відсіку Superjet-100, що загорівся під час жорсткої посадки в московському аеропорту "Шереметьєво", стала спроба деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі, повідомило інформагентству власне джерело.

З опитування очевидців випливає, що коли літак вдарився об землю і загорівся, деякі пасажири стали в паніці діставати свої речі з полиць. Це ускладнило евакуацію людей з задніх рядів судна і вони загинули у вогні,

– сказав співрозмовник агентства.

Він нагадав, що перед вильотом екіпаж будь-якого літака завжди інструктує з цього приводу пасажирів.

"Однак, в екстремальній ситуації люди діють машинально, намагаються врятувати особисті речі, не думаючи, що це смертельно небезпечно і для них і для інших", – сказало джерело.

Зазначимо також, що у мережі з’явилося відео, зняте пасажиром всередині літака. На ньому видно, як лайнер, охоплений вогнем, їде злітно-посадковою смугою.

Відео, зняте пасажиром Superjet100 в "Шереметьєво"

Жуткое видео из слона горящего самолета во время посадки.



Люди прошли через ад. Светлая память погибшим, здоровья и сил выжившим.



Экипажу, посадившему самолет в таких условиях - вечный почет и уважение pic.twitter.com/eUFAR0npnH — Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) 5 мая 2019 г.

До речі, за останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із Sukhoi Superjet 100:

Квітень 2019. Виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.

Березень 2019. У "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019. SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018. Літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018. Випробувальний Літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018. Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

Що це за літак?Sukhoi Superjet 100 – регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3000 кілометрів. Літак із 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International при участі кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.



Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).



Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітнішим в авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРСР та повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.