Авіакатастрофа в "Шереметьєво": що відомо про стан потерпілих

Дев’ятеро постраждалих в авіакатастрофі пасажирського літака в російському аеропорту "Шереметьєво" перебувають у лікарнях Москви. Двоє осіб – у важкому стані в реанімації.

Так, у лікарню інституту Скліфосовського направили 4 осіб, у 3 із них – стан середньої важкості, вони перебувають у відділенні реанімації опікового центру. Одна особа перебуває у важкому стані, передають росЗМІ.

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Ще 4 потерпілих доправили до Національного медичного дослідницького центру хірургії імені Вишневського.

У нас чотири пацієнта. Троє з них у стані середньої тяжкості, дихають самі, контактують і спілкуються з родичами. Четвертий – у важкому стані, на штучній вентиляції легень. До всіх чотирьох вже приїхали родичі,

– розповів директор центру Аміран Ревішвілі.

Ще один потерпілий при катастрофі в стані середньої тяжкості доставлений в медцентр Федерального медико-біологічного агентства.

Водночас, відомо, що рятувальники вже витягнули тіла всіх загиблих пасажирів з борта згорілого літака в "Шереметьєво".

Що трапилось із пасажирським літаком Superjet100 у "Шереметьєво"?

Трагедія трапилася ввечері 5 травня. Пасажирський авіалайнер Superjet 100 виконував рейс із Москви до Мурманська, проте через півгодини польоту в літак, за словами екіпажу, влучила блискавка. Через часткову відмову обладнання пілоти вирішили повернутися в московський аеропорт "Шереметьєво". Під час посадки повітряне судно кілька разів вдарилось об землю, що спричинило пожежу у хвостовому відсіку. Внаслідок авіакатастрофи загинув 41 пасажир із 78-ми присутніх на борту. Серед загиблих – 2 дітей.

До речі, за останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із Sukhoi Superjet 100:

Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.

Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

Що це за літак?Sukhoi Superjet 100 – регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3000 кілометрів. Літак із 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International при участі кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.



Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).



Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітніших в авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРСР та повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.