Смертельна пожежа літака в "Шереметьєво": основні версії авіакатастрофи

Жахлива пожежа, яка спалахнула у хвостовому відділі пасажирського літака Superjet100 під час його аварійної посадки у московському аеропорту "Шереметьєво", забрала життя 41 людини. Серед жертв – 2 дітей. У Слідчому комітеті РФ вже назвали основні версії трагедії. Їх у російського слідства три.

Недостатня кваліфікація пілотів

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Однією із версій трагедії виділяють недостатню компетентність пілотів та диспетчерів, які проводили технічний огляд борту. Хоч екіпаж авіасудна і намагався оперативно евакуювати пасажирів із літака, саму пожежу, яка забрала десятки життів, могла спричинити помилка пілота під час жорстокого приземлення.

Саме після того, як авіалайнер декілька разів вдарився об злітно-посадкову смугу, зайнялася його хвостова частина. Вона згодом вигоріла до тла, загинули майже всі люди, місця яких були розміщені далі 10-го ряду.

Дивіться відео жорсткого приземлення пасажирського літака Superjet100 в аеропорту "Шереметьєво"

Видео супер джета в Шереметьево pic.twitter.com/Q2N5nSt85b — Союзпушнина (@letokot) 5 мая 2019 г.

Несправність літака

Про цю версію у Росії говорять обережно та поєднують із іншою – влучанням у літак блискавки. Річ у тім, що Superjet100 виробляють і розробляють у Росії. Літак є одним із найамбітніших в авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРСР та повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. З російського бюджету його фінансували дуже щедро.

Проте за останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із Sukhoi Superjet 100:

Квітень 2019. Виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.

Березень 2019. У "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019. SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018. Літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018. Випробувальний Літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018. Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

Несприятливі метеоумови

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Члени екіпажу стверджують, що під час короткого польоту літака у нього влучила блискавка, що й спричинило несправність обладнання на борту. Зокрема, на деякий час зник радіозв'язок із диспетчерами.

Пролити світло на цю версію допоможуть бортові самописці. "Чорні скриньки" вже знайшли на місці масштабної пожежі літака на злітно-посадковій смузі аеропорту "Шереметьєво".

Що трапилось у "Шереметьєво"?

Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. На його борту перебували 78 пасажирів. Загинула 41 людина. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися, вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.

Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.