Огонь и паника: видео, снятые в салоне самолета, который аварийно приземлился в "Шереметьево"

В сети продолжают появляться видео, снятые пассажирами самолета, который во время аварийной посадки загорелся в московском аэропорту "Шереметьево".

Трагедия произошла вечером 5 мая. Пассажирский авиалайнер Superjet 100 выполнял рейс из Москвы в Мурманск, однако через полчаса полета в самолет, по словам экипажа, попала молния. Из-за частичного отказа оборудования пилоты решили вернуться в московский аэропорт "Шереметьево". Во время посадки воздушное судно несколько раз ударилось о землю, что привело к пожару в хвостовом отсеке. В результате авиакатастрофы погиб 41 пассажир из 78-ми присутствующих на борту. Среди погибших – 2 детей.

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В сети публикуют видео, снятые в салоне самолета. На них можно услышать, как люди кричат ​​в панике, а за окном и по взлетной полосе за ним пылает огонь.

Видео, снятые в салоне горящего самолета, аварийно севшего в "Шереметьево":

К слову, за последний год в России возникло не менее 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" зацепил крылом фонарный столб.

Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018. Superjet 100 следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Российская власть должна была запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

Что это за самолет?

Sukhoi Superjet 100 – региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3 тысяч километров. Самолет с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International при участии нескольких иностранных компаний. К 2014 году большинство главных узлов самолета производили не в России.



Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компания ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49% капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51% капитала).



Российские специалисты называют этот проект одним из самых амбициозных в авиапроме России. Он должен возродить авиапромышленность России после распада СРС и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.