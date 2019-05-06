16:20
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево"

      267 Читати новину українською
      Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево"
      Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево" / Getty images

      Ужасный пожар, вспыхнувший в пассажирском самолете Superjet100 во время его аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево", унес жизни 41 человека. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

      Владимир Зеленский у себя на Facebook-странице отметил, что жизнь является высшей ценностью.

      Читайте также: Список погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево": есть ли среди них украинцы (обновлено)

      Новоизбранный президент написал, что о том, что жизнь следует беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево.

      Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет,
      – подчеркнул он.

      Владимир Зеленский отметил, что украинцы ежедневно думают о пленных соотечественниках в России.

      Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их к семьям, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь за главную цель,
      – добавил Зеленский.

      Следственный комитет России рассматривает три основные версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

      Кстати, за последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100:

      • Апрель 2019: вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.
      • Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.
      • Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.
      • Октябрь 2018: самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.
      • Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
      • Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.
      • Июнь 2018: Superjet 100 следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

      Российские власти должны были запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

      Больше подробностей об авиакатастрофе в Шереметьево в видео:

       

      blog_ava
      Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
      сегодня
      6566
      Теги: Новости Украины Жертвы Авиакатастрофа в Шереметьево Новости России авиация Москва Владимир Зеленский Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      сегодня , 15:40 Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      Дід Панас 102
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сегодня , 14:30 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 417
      НАБУ завершило расследование против Труханова
      сегодня , 12:55 НАБУ завершило расследование против Труханова
      182
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сегодня , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1502
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 мая , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 1621
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Мужчина хотел пронести гранату в самолет в киевском аэропорту
       23 ноября 2015 , 11:41
      Самый легкий металлический планшет вышел на украинский рынок
       31 января 2012 , 18:10
      Шевченко дебютировал в роли эксперта на итальянском телевидении (видео)
       18 августа 2018 , 22:40
      Шокирующее видео аварии 47 машин: как это бывает на скользкой дороге
       19 февраля , 10:50
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук