Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево"

Ужасный пожар, вспыхнувший в пассажирском самолете Superjet100 во время его аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево", унес жизни 41 человека. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Владимир Зеленский у себя на Facebook-странице отметил, что жизнь является высшей ценностью.

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Новоизбранный президент написал, что о том, что жизнь следует беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево.

Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что украинцы ежедневно думают о пленных соотечественниках в России.

Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их к семьям, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь за главную цель,

– добавил Зеленский.

Следственный комитет России рассматривает три основные версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Кстати, за последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019: вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.

Октябрь 2018: самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018: Superjet 100 следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Российские власти должны были запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

Больше подробностей об авиакатастрофе в Шереметьево в видео: