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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО

      Зеленський висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в "Шереметьєво"

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      Зеленський висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в "Шереметьєво"
      Зеленський висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в "Шереметьєво" / Getty images

      Жахлива пожежа, яка спалахнула у пасажирському літаку Superjet100 під час його аварійної посадки у московському аеропорту "Шереметьєво", забрала життя 41 людини. Новообраний Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою.

      Володимир Зеленський у себе на Facebook-сторінці зазначив, що життя є найвищою цінністю.

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      Ноовобраний президент написав, що про те, що життя слід берегти, нам нагадують наші втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво.

      Загиблих не повернути. Ми співчуваємо близьким і пам'ятатимемо про тих, кого більше немає,
      – наголосив він.

      Володимир Зеленський наголосив, що українці щодня думають про полонених співвітчизників в Росії.

      Вони живі. І є ті, в чиїх силах повернути їх до родин, ті, в чиїх силах не допустити трагедій. Щоб мати шанс в цьому світі, мусимо поставити людину та її життя за головну мету,
      – додав Зеленський.

      Слідчий комітет Росії розглядає три основні версії авіакатастрофи: недостатня кваліфікація пілотів, несправність літака і несприятливі метеоумови.

      До речі, за останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100:

      • Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.
      • Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.
      • Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

      Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

      Більше подробиць про авіакатастрофу у Шереметьєво у відео:

       

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      Теги: авіація Жертви Новини Росії Авіакатастрофа в Шереметьєво Москва Володимир Зеленський Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини України
      Джерело: 24 канал
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