Список загиблих в авіакатастрофі у "Шереметьєво": чи є серед них українці

На борту літака Superjet 100, який загорівся під час польоту з Москви до Мурманська, перебували 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Наразі відомо, що у катастрофі загинула 41 людина, серед них були діти. Ще 33 особам вдалося врятуватися.

Про це повідомив журналіст з Росії Роман Цимбалюк у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами журналіста, аеропорт "Шереметьєво" вже відновив свою роботу та навіть почали здійснювати рейси з Мурманська до Москви.

Цимбалюк наголосив, що список загиблих людей наразі не підтверджено, проте він розповсюджується у ЗМІ через соцмережі. "Наразі відомо, що з іноземців загинув один громадянин США. За попередньою інформацією, українців серед постраждалих немає", – додав він.



Список пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в "Шереметьєво"

Натомість МНС Росії вже опублікувало список людей, яким вдалося врятуватися.



Список тих, хто вижив в авіакатастрофі в "Шереметьєво"

Журналіст спростував інформацію про те, що деякі пасажири бігли по свої валізи, чим блокували іншим людям вихід для порятунку. Він запевнив, що не варто робити негативних висновків.

"Частина людей могла перебувати в шоковому стані, тому брати ці валізи. До того ж, літак, коли приземлився, вже був охоплений вогнем, то очевидно, що без загиблих тут не обійшлося б у будь-якому разі", – відповів Цимбалюк.

Журналіст заявив, що слідство досі не назвало жодної офіційної причини, яка могла викликати пожежу в літаку.

Зрозуміло, що літак зазнав технічних неполадок одразу після зльоту. Повідомляють, що у двигун судна потрапила блискавка, після чого вимкнулася вся електроніка. Відповідно через відсутність зв’язку з диспетчерами екіпаж був вимушений здійснити екстрену посадку,

– прокоментував він.

Цимбалюк також зазначив, що цей літак має негативну славу, адже з 183 суден цієї моделі, 25% мали технічні проблеми.

Так, за останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із Sukhoi Superjet 100:

Квітень 2019. Виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.

Березень 2019. У "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019. SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018. Літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018. Випробувальний Літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018. Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

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