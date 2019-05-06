Список погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево": есть ли среди них украинцы

На борту самолета Superjet 100, который загорелся во время полета из Москвы в Мурманск, находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Известно, что в катастрофе погиб 41 человек, среди них были дети. Еще 33 людям удалось спастись.

Об этом сообщил журналист из России Роман Цимбалюк в прямом эфире 24 канала.

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По словам журналиста, аэропорт "Шереметьево" уже возобновил свою работу и даже начали осуществлять рейсы из Мурманска в Москву.

Цимбалюк отметил, что список погибших людей пока не подтвержден, однако он распространяется в СМИ через соцсети. "Известно, что с иностранцев погиб один гражданин США. По предварительной информации, украинцев среди пострадавших нет", – добавил он.

Список погибших пассажиров в авиакатастрофе в "Шереметьево"

Брукс Джереми Хинтон. Чупрунов Андрей Александрович. Чупрунова Екатерина Александровна. Данилкина Рита. Федорова Алиса Евгеньевна. Ганзиев Алексей Юрьевич. Искандеров Навруз Нурхатович. Ивахненко Михаил Александрович. Хромченко Валентин Олегович. Хрумов Михаил Александрович. Кирсанова Мария Васильевна. Киселев Петр Владимирович. Крайнова Наталья Александровна. Криштоп Алексей Алексеевич. Кудрияш ​​Александр Демьянович. Курбонбекзада Фаткундини Мирзобек. Мартынова Алена Ивановна. Назаров Максим Алексеевич. Новиков Евгений Витальевич. Новикова София Евгеньевна. Парусов Михаил Алексеевич. Пилипчук Альбина Владимировна. Плотников Сергей. Плотникова Надежда Геннадьевна. Ратникова Алена Викторовна. Савельев Роман. Совокон (ь) Лариса Евгеньевна. Смирнов Алексей Николаевич. Сороколит Александр. Сотсенко Евгений Владимирович. Цупикова Дария Константиновна. Тупичкин Антон Александрович. Вилямкин Виталий Николаевич. Вицнаровский Александр. Власов Роман Ильич. Власова Марина Александровна. Воробей Максим. Зенин Михаил Андреевич. Гультайчук Алексей. Довгопьятов Анатолий Юрьевич.

Взамен МЧС России уже опубликовал список людей, которым удалось спастись.



Список выживших в авиакатастрофе в "Шереметьево"

Журналист опроверг информацию о том, что некоторые пассажиры бежали по свои чемоданы, чем блокировали другим людям выход для спасения. Он заверил, что не стоит делать негативных выводов.

"Часть людей могла находиться в шоковом состоянии, поэтому брала эти чемоданы. К тому же, самолет, когда приземлился, уже был охвачен огнем, поэтому очевидно, что без погибших здесь не обошлось бы в любом случае", – ответил Цимбалюк.

Журналист заявил, что следствие до сих пор не назвало ни одной официальной причины, которая могла вызвать пожар в самолете.

Уже известно, что большинство пассажиров, которые погибли в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet100 в московском аэропорту "Шереметьево" отравились продуктами горения. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает ТАСС.

Понятно, что самолет подвергся техническим неполадкам сразу после взлета. Сообщают, что в двигатель судна попала молния, после чего выключилась вся электроника. Соответственно, из-за отсутствия связи с диспетчерами экипаж был вынужден совершить экстренную посадку,

– прокомментировал он.

Цимбалюк также отметил, что этот самолет имеет негативную славу, ведь из 183 судов этой модели, 25% имели технические проблемы.

Так, за последний год в России возникло не менее 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" зацепил крылом фонарный столб.

Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018. Superjet 100 следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Российская власть должна была запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

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