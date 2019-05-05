Российские телеканалы проигнорировали трагедию самолета в аэропорту Москвы
Главные прокремлевские телеканалы практически не отреагировали на горящий самолет в московском аэропорту "Шереметьево". Во время аварийной посадки и пожара погибли 13 человек, среди них – двое детей.
Тем временем на каналах НТВ и "Россия 1" транслировали фильмы, а репортаж о катастрофе на "Первом канале" занял около полторы минуты, сообщает издание "Медуза".
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24 канал писал, что 5 мая загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск. На его борту находились 78 человек. Трагедия произошла около 19:00.
Однако российский "Первый канал" в воскресном выпуске программы "Время" в 21:00 рассказал о пожаре только на пятой минуте – после сюжета о Венесуэле.
Тогда прошло два с половиной часа после катастрофы, а репортаж о ней занял около полторы минуты. Зато по федеральному каналу "Россия 1" транслировали фильм, на НТВ – сериал.
Самолет SSJ-100 после смертельного пожара
За последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:
- Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.
- Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.
- Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.
- Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.
- Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
- Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.
- Июнь 2018. Superjet 100, следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.
- Российские власти должны были запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.
Что это за самолет?Sukhoi Superjet 100 – региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3000 километров. Самолет с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International при участии нескольких иностранных компаний. До 2014 года большинство главных узлов самолета производили не в России.
Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компания ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49 % капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капитала).
Российские специалисты называют этот проект одним из наиболее амбициозных в авиапроме России. Он должен был бы возродить авиапромышленность России после распада СРС и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.