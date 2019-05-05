Российские телеканалы проигнорировали трагедию самолета в аэропорту Москвы

Главные прокремлевские телеканалы практически не отреагировали на горящий самолет в московском аэропорту "Шереметьево". Во время аварийной посадки и пожара погибли 13 человек, среди них – двое детей.

Тем временем на каналах НТВ и "Россия 1" транслировали фильмы, а репортаж о катастрофе на "Первом канале" занял около полторы минуты, сообщает издание "Медуза".

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24 канал писал, что 5 мая загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск. На его борту находились 78 человек. Трагедия произошла около 19:00.

Однако российский "Первый канал" в воскресном выпуске программы "Время" в 21:00 рассказал о пожаре только на пятой минуте – после сюжета о Венесуэле.

Тогда прошло два с половиной часа после катастрофы, а репортаж о ней занял около полторы минуты. Зато по федеральному каналу "Россия 1" транслировали фильм, на НТВ – сериал.



Самолет SSJ-100 после смертельного пожара

За последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.

Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018. Superjet 100, следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Российские власти должны были запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

Что это за самолет?Sukhoi Superjet 100 – региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3000 километров. Самолет с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International при участии нескольких иностранных компаний. До 2014 года большинство главных узлов самолета производили не в России.



Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компания ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49 % капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капитала).



Российские специалисты называют этот проект одним из наиболее амбициозных в авиапроме России. Он должен был бы возродить авиапромышленность России после распада СРС и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.