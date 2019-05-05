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      Російські телеканали проігнорували трагедію літака в аеропорту Москви

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      Центральні російські телеканали не відреагували на авіакатастрофу у Москві
      Центральні російські телеканали не відреагували на авіакатастрофу у Москві / Фото з відкритих джерел

      Головні прокремлівська телеканали практично не відреагували на палаючий літак у московському аеропорту "Шереметьєво". Під час аварійної посадки та пожежі загинули 13 людей, серед них – двоє дітей.

      Тим часом на каналах НТВ та "Росія 1" транслювали фільми, а репортаж про катастрофу на "Першому каналі" зайняв близько півтори хвилини, повідомляє видання "Медуза".

      Читайте також: В аеропорту Москви спалахнув пасажирський літак, загинули 13 людей: фото та відео 

      24 канал писав, що 5 травня загорівся пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська. На його борту перебували 78 осіб. Трагедія сталася близько 19:00. 

      Однак російський "Перший канал" в недільному випуску програми "Час" о 21:00 розповів про пожежу тільки на п'ятій хвилині – після сюжету про Венесуелу. 

      Тоді минуло дві з половиною години після катастрофи, а репортаж про неї зайняв близько півтори хвилини. Натомість по федеральному каналу "Росія 1" транслювали фільм, на НТВ – серіал.


      Літак SSJ-100 після смертельної пожежі

      За останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із Sukhoi Superjet 100:

      • Квітень 2019. Виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.
      • Березень 2019. У "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019. SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018. Літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018. Літак викотився за межі злітно-посадочної смуги в Якутії.
      • Липень 2018. Випробувальний Літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018. Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.
      • Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупини на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

      Що це за літак?Sukhoi Superjet 100 – регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3000 кілометрів. Літак із 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International при участі кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.

      Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).

      Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітнішим у авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРС та повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.

      blog_ava
      В аеропорту Москви спалахнув пасажирський літак, загинули 13 людей: фото та відео
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      Теги: Новини політики авіація Новини Росії Пожежа Жертви Москва ЗМІ Медіа
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