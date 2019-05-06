В сети появилось видео, на котором видно момент аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево". В результате авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

На видеозаписи с камер наблюдения аэропорта хорошо видно, как после столкновения самолета с посадочной полосой лайнер загорелся.

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Видео супер джета в Шереметьево pic.twitter.com/Q2N5nSt85b — Союзпушнина (@letokot) 5 травня 2019 р.

На другом видео, которое было обнародовано очевидцами ранее, видно, как уже горящий самолет движется посадочной полосой.

Момент посадки горящего Superjet pic.twitter.com/kVlJWsIP3U — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) 5 травня 2019 р.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, летевший из Москвы в Мурманск. По данным flightradar24, через полчаса после взлета он совершил аварийную посадку. На борту лайнера произошел пожар.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. По данным следственного управления, среди 37 выживших в катастрофе – 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Причины аварии самолета

О причинах авиакатастрофы официально не сообщалось. Агентства, ссылаясь на источники, называют разные версии произошедшего: указывается, что лайнер загорелся, от удара при посадке носом о взлетно-посадочную полосу, также есть версия, что возгорание произошло после того, как при посадке у самолета сломались стойки шасси и он задел двигателями посадочную полосу.

Пресс-служба "Шереметьево" отметила, что возгорание произошло после жесткой посадки. Есть и другая версия, что возгорание на борту произошло из-за удара молнии. Издание "РИА Новости" сообщает, что предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования. Telegram канал Mash информирует, что причиной возгорания сталапробоина в топливном баке.

Кто выжил в аварии

"Аэрофлот" опубликовал список 33 выживших в результате крушения лайнера. Отмечается, что 5 из них доставлены в больницу, в компании отметили, что пока список неполон.

За последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.

Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018. Superjet 100, следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Российские власти должны были запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

Что это за самолет?Sukhoi Superjet 100 – региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3000 километров. Самолет с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International при участии нескольких иностранных компаний. До 2014 года большинство главных узлов самолета производили не в России.



Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компания ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49 % капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капитала).



Российские специалисты называют этот проект одним из наиболее амбициозных в авиапроме России. Он должен был бы возродить авиапромышленность России после распада СРС и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.