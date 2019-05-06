Появилось видео с моментом аварийной посадки самолета Superjet 100 в "Шереметьево"
В сети появилось видео, на котором видно момент аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево". В результате авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
На видеозаписи с камер наблюдения аэропорта хорошо видно, как после столкновения самолета с посадочной полосой лайнер загорелся.
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На другом видео, которое было обнародовано очевидцами ранее, видно, как уже горящий самолет движется посадочной полосой.
Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, летевший из Москвы в Мурманск. По данным flightradar24, через полчаса после взлета он совершил аварийную посадку. На борту лайнера произошел пожар.
В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. По данным следственного управления, среди 37 выживших в катастрофе – 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Причины аварии самолета
О причинах авиакатастрофы официально не сообщалось. Агентства, ссылаясь на источники, называют разные версии произошедшего: указывается, что лайнер загорелся, от удара при посадке носом о взлетно-посадочную полосу, также есть версия, что возгорание произошло после того, как при посадке у самолета сломались стойки шасси и он задел двигателями посадочную полосу.
Пресс-служба "Шереметьево" отметила, что возгорание произошло после жесткой посадки. Есть и другая версия, что возгорание на борту произошло из-за удара молнии. Издание "РИА Новости" сообщает, что предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования. Telegram канал Mash информирует, что причиной возгорания сталапробоина в топливном баке.
Кто выжил в аварии
"Аэрофлот" опубликовал список 33 выживших в результате крушения лайнера. Отмечается, что 5 из них доставлены в больницу, в компании отметили, что пока список неполон.
За последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:
- Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.
- Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.
- Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.
- Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.
- Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
- Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.
- Июнь 2018. Superjet 100, следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.
- Российские власти должны были запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.
Что это за самолет?Sukhoi Superjet 100 – региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3000 километров. Самолет с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International при участии нескольких иностранных компаний. До 2014 года большинство главных узлов самолета производили не в России.
Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компания ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49 % капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капитала).
Российские специалисты называют этот проект одним из наиболее амбициозных в авиапроме России. Он должен был бы возродить авиапромышленность России после распада СРС и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.