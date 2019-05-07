Авиакатастрофа в "Шереметьево": украинка спаслась чудом

Вполне вероятно, что в результате авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" (Россия) пострадала украинка. Ее имя – Татьяна Белик. Потерпевшая находится в Москве в больнице имени Склифосовского. Женщине от гибели удалось спастись чудом.

Сейчас МИД проверяет информацию, действительно ли Татьяна Белик имеет украинское гражданство, поэтому официальной информации, пострадала ли в результате авиакатастрофы в "Шереметьево" украинка, пока нет.

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Наші консули перевіряють інформацію щодо громадянки, яка постраждала внаслідок пожежі на літаку #SSJ100 у Шереметьєво. Співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання пораненим. Людське життя безцінне, у цивілізованому світі це розуміють. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 May 2019

Зато представители медицинского учреждения убеждают, что на борту Sukhoi Superjet 100 находилась украинка. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Также с Татьяной в больнице находятся два пилота и бортпроводница, пишет ТСН.

В институте Склифосовского находится четыре пациента. Одна тяжелая пациентка 50 лет имеет политравму, термоингаляционную травму, то есть ожоги верхних дыхательных путей. Ожоги пламенем составляют не более 15 процентов относительно поверхности,

– рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Известно, что Татьяна Белик в тот момент, когда в самолете вспыхнул пожар, находилась в самом центре самолета, поскольку сидела в 13 ряду. Те, кто сидели рядом и дальше – в списке погибших. Женщину спасло то, что ее кресло было у прохода, поэтому она успела в последний момент покинуть самолет.

После такой страшной аварии представители российской власти обещают помочь травмированным и обещают, что сделают все, чтобы те выздоровели как можно быстрее. С теми, кто не получил травм, работают психологи.

Авиакатастрофа в российском "Шереметьево" произошла вечером 5 мая. Во время аварийной посадки загорелся пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск. Пожар возник в хвосте авиасудна. На борту самолета находились 78 пассажиров, 41 человек из них погиб. Теперь Следственный комитет России рассматривает три основные версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

За последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019: вылет рейса Sukhoi Superjet 100 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, поскольку треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.

Октябрь 2018: самолет, следовавший из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018: Superjet 100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Заметим, что российская власть должна была запретить или по крайней мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и на закупки для региональных перевозок.

Что известно о Sukhoi Superjet 100?Это региональный реактивный пассажирский самолет. Он имеет две версии – для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3 тысяч километров. Судно с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International с участием нескольких иностранных компаний. До 2014 года большинство главных узлов самолета производили не в России.



Российские специалисты называют этот проект одним из самых амбициозных в авиапроме России. Он должен был бы возродить авиапромышленность России после распада СССР и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.



Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компанией ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49% капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51% капитала)

Авиакатастрофа в "Шереметьево": все, что стоит знать