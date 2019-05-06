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      Я тебя люблю, – стюард сгоревшего в Шереметьево самолета успел написать последнее сообщение

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      Бортпроводник сгоревшего в Шереметьево самолета написал последнее сообщение своей девушке перед смертью
      Бортпроводник сгоревшего в Шереметьево самолета написал последнее сообщение своей девушке перед смертью / Фото из открытых источников

      Бортпроводник Sukhoi Superjet 100, который сгорел в московском аэропорту, до последнего спасал пассажиров из охваченного огнем самолета. Перед смертью он успел отправить смс-сообщение своей невесте.

      Максим, которому было 22 года, находился на кухне эконом-класса и помогал людям до последнего, пишет Telegram-канал Mash.

      Читайте также: В аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет, погиб 41 человек: фото и видео

      СМИ пишут, что парень пытался открыть дверь в объятом огнем хвосте самолета, чтобы ускорить эвакуацию, но не смог. Перед смертью он успел написать своей девушке: "Я тебя люблю".

      Это сообщение стало последним в жизни Максима. Избранница парня тоже работает бортпроводницей, сейчас она находится вместе с его родителями.


      Бортпроводник Максим Моисеев и его невеста/ тelegram-канал Mash

      Бортпроводником на рейсах "Аэрофлота" Максим Моисеев работал больше года.

      Ужасный пожар, вспыхнувший в пассажирском самолете Superjet100 во время его аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево", унес жизни 41 человека. Следственный комитет России рассматривает три основных версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

      • Апрель 2019: вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж – Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.
      • Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.
      • Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.
      • Октябрь 2018: самолет, который следовал из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.
      • Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
      • Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.
      • Июнь 2018: Superjet 100, который следовал из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

      Российские власти должны были запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и на закупки для региональных перевозок.

      Больше подробностей об авиакатастрофе в Шереметьево в видео:

       

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      Теги: Новости политики Жертвы авиация Новости России Пожар Авиакатастрофа в Шереметьево
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