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      Я тебе кохаю, – бортпровідник згорілого в Шереметьєво літака встиг написати останнє повідомлення

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      Бортпровідник згорілого в Шереметьєво літака написав останнє повідомлення своїй дівчині перед смертю
      Бортпровідник згорілого в Шереметьєво літака написав останнє повідомлення своїй дівчині перед смертю / Фото з відкритих джерел

      Бортпровідник Sukhoi Superjet 100, який згорів у московському аеропорту, до останнього рятував пасажирів із охопленого вогнем літака. Перед смертю він встиг надіслати смс-повідомлення своїй нареченій.

      Максим, якому було 22 роки, перебував на кухні економ-класу та допомагав людям до останнього, пише Telegram-канал Mash.

      Читайте також: В аеропорту "Шереметьєво" спалахнув пасажирський літак, загинула 41 особа: фото та відео

      ЗМІ пишуть, що хлопець намагався відкрити двері в охопленому вогнем хвості літака, щоб пришвидшити евакуацію, але не зміг. Перед смертю він встиг написати своїй дівчині: "Я тебе кохаю".

      Це повідомлення стало останнім у житті Максима. Обраниця хлопця теж працює бортпровідником, зараз вона перебуває разом з його батьками.


      Бортпровідник Максим Моїсеєв та його наречена/ тelegram-канал Mash

      Бортпровідником на рейсах "Аерофлоту" Максим Моїсеєв працював понад рік. 

      Слідчий комітет Росії розглядає три основні версії авіакатастрофи: недостатня кваліфікація пілотів, несправність літака і несприятливі метеоумови.

      Що трапилось у "Шереметьєво"?Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. На його борту перебували 78 пасажирів. Загинула 41 людина.

      Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися, вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.

      Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.

      За останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100:

      • Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.
      • Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.
      • Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

      Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

      Більше подробиць про авіакатастрофу у Шереметьєво у відео:

       

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      Теги: Новини політики Новини Росії Жертви Авіакатастрофа в Шереметьєво Пожежа авіація
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