Авіакатастрофа у "Шереметьєво": українка врятувалася дивом

Цілком імовірно, що внаслідок авіакатастрофи в аеропорту "Шереметьєво" (Росія) постраждала українка. Її ім’я – Тетяна Бєлік. Потерпіла перебуває у Москві в лікарні імені Скліфосовського. Жінці від загибелі вдалося врятувалися дивом.

Наразі МЗС перевіряє інформацію, чи справді Тетяна Бєлік має українське громадянство, відтак офіційної інформації, що внаслідок авіакатастрофи у "Шереметьєво" постраждала українка, поки немає.

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Наші консули перевіряють інформацію щодо громадянки, яка постраждала внаслідок пожежі на літаку #SSJ100 у Шереметьєво. Співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання пораненим. Людське життя безцінне, у цивілізованому світі це розуміють. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 May 2019

Натомість представники медичного закладу переконують, що на борту Sukhoi Superjet 100 перебувала українка. Її стан лікарі оцінюють як важкий. Також з Тетяною у лікарні перебувають два пілоти та бортпровідниця, пише ТСН.

В інституті Скліфосовського перебуває чотири пацієнти. Одна важка пацієнтка 50 років має політравму, термоінгаляційну травму, тобто, опіки верхніх дихальних шляхів. Опіки полум'ям становлять не більше ніж 15 відсотків відносно поверхні,

– розповіла міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова.

Відомо, що Тетяна Бєлік у той момент, коли в літаку спалахнула пожежа, перебувала у самому його центрі, оскільки сиділа у 13 ряду. Ті, хто сиділи поруч і далі – у списку загиблих. Жінку врятувало те, що її крісло було біля проходу, відтак вона встигла в останню мить залишити літак.

Після такої страшної аварії представники російської влади обіцяють допомогти травмованим і обіцяють, що робитимуть все, аби ті одужали якнайшвидше. З тими, хто не отримав травм, працюють психологи.

Авіакатастрофа у російському "Шереметьєво" трапилась увечері 5 травня – під час аварійної посадки зайнявся пасажирський літак, що виконував рейс до Мурманська. Пожежа виникла у хвості авіасудна. На борту літака перебували 78 пасажирів, 41 людина з них загинула. Наразі Слідчий комітет Росії розглядає три основні версії авіакатастрофи: недостатня кваліфікація пілотів, несправність літака і несприятливі метеоумови.

За останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100:

Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.

Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Зауважимо, що російська влада повинна була заборонити або принаймні призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

Що відомо про Sukhoi Superjet 100? Це регіональний реактивний пасажирський літак. Має він дві версії – для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3 тисяч кілометрів. Судно з 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International за участю кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.



Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітніших в авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРСР і повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.



Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).

Авіакатастрофа у "Шереметьєво": усе, що варто знати